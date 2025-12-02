 Indonezijoje potvynių aukų skaičius viršijo 700

2025-12-02 14:08
BNS inf.

Indonezijos Sumatros saloje per liūčių sukeltas nuošliaužas ir potvynius žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 712, antradienį paskelbė Nacionalinė stichinių nelaimių valdymo agentūra. 

Indonezijoje potvynių aukų skaičius viršijo 700 / Scanpix nuotr.

Pranešime sakoma, jog dar daugiau kaip 500 žmonių yra laikomi dingusiais.

Taip pat nurodoma, kad trijose salos provincijoje potvyniai nuo praėjusios savaitės paveikė maždaug 1,1 mln. žmonių.

