Indonezijoje potvynių aukų skaičius viršijo 700

Indonezijos Sumatros saloje per liūčių sukeltas nuošliaužas ir potvynius žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 712, antradienį paskelbė Nacionalinė stichinių nelaimių valdymo agentūra.
Pranešime sakoma, jog dar daugiau kaip 500 žmonių yra laikomi dingusiais.
Taip pat nurodoma, kad trijose salos provincijoje potvyniai nuo praėjusios savaitės paveikė maždaug 1,1 mln. žmonių.
