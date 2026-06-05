Iranas atmeta JAV prezidento idėją dėl susitikimo su Mojtaba Khamenei

Trečiadienį paklaustas apie galimą susitikimą, D. Trumpas laikraščiui „New York Post“ sakė: „Taip, norėčiau su juo susitikti“, ir pridūrė, kad „tikriausiai kada nors susitiksime, priklausomai nuo to, kaip viskas susiklostys“.
Tačiau Irano diplomatijos vadovas ketvirtadienio vakarą parodytame interviu Libano žiniasklaidai sumenkino tokią galimybę, teigdamas, kad tai nėra realistiška.
„Mačiau pranešimą, kuriame, regis, buvo rašoma, kad jis (D. Trumpas) pareiškė esąs pasirengęs susitikimui arba norintis surengti susitikimą“, – televizijos kanalui „Al Mayadeen“ sakė A. Araghchi.
„Manau, kad turėtume būti realistai, mąstyti ir gyventi realiame pasaulyje“, – teigė jis.
Ajatola M. Khamenei Irano aukščiausiuoju lyderiu buvo paskirtas kovo mėnesį, po to, kai jo tėvas ir pirmtakas Ali Khamenei žuvo per JAV ir Izraelio smūgius vasario 28 dieną.
A. Araghchi interviu sakė, kad per išpuolius, nusinešusius A. Khamenei gyvybę, jis buvo lyderio biure, kuriame šis žuvo, tačiau kitame pastato sparne, todėl nenukentėjo.
Šie išpuoliai paskatino Iraną imtis atsakomųjų veiksmų – paleisti raketas ir dronus prieš Izraelį bei JAV sąjungininkus Persijos įlankos regione.
A. Araghchi taip pat teigė, kad naujasis aukščiausiasis lyderis „visiškai artimai ir veiksmingai dalyvauja šalies reikaluose bei turi visišką kontrolę“.
Jo teigimu, tai, kad M. Khamenei nuo pat paskyrimo nesirodo viešumoje, lėmė „saugumo sumetimai“ dėl karo, kurį nuo balandžio 8 dienos sustabdė trapios paliaubos.
Irano bei JAV derybos iki šiol nepadėjo pasiekti nuolatinės konflikto pabaigos.
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