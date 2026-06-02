 Iranas planuoja surengti trijų dienų trukmės velionio aukščiausiojo lyderio laidotuves

Iranas planuoja surengti trijų dienų trukmės velionio aukščiausiojo lyderio laidotuves

2026-06-02 19:09
Lina Linkevičiūtė (AFP)

Iranas antradienį pareiškė, kad surengs trijų dienų trukmės valstybines velionio aukščiausiojo lyderio Ali Khamenei, žuvusio per JAV ir Izraelio smūgius pirmąją karo Artimuosiuose Rytuose dieną, laidotuves, kurių data bus paskelbta vėliau.

<span>Iranas planuoja surengti trijų dienų trukmės velionio aukščiausiojo lyderio laidotuves</span>
Iranas planuoja surengti trijų dienų trukmės velionio aukščiausiojo lyderio laidotuves / EPA-ELTA nuotr.

A. Khamenei, kuris Islamo Respublikai vadovavo beveik 37 metus, žuvo savo namuose Teherano centre vasario 28 d. Valstybinės laidotuvės, kurios iš pradžių buvo planuojamos kovo 4 d., dėl karo buvo atidėtos.

„Planuojamos trijų dienų viešos laidotuvės“, – pranešė Teherano mero pavaduotojas Mohammadas Aminas Tavakolizadehas, kurį antradienį citavo valstybinė televizija.

M. A. Tavakolizadehas nenurodė, kada laidotuvės įvyks, tačiau pažymėjo, kad jos galėtų būti surengtos muharamo – pirmojo islamo kalendoriaus mėnesio, prasidėsiančio birželio viduryje – pradžioje.

Jis teigė, kad laidotuvių renginiai vyks Teherane, taip pat šventuosiuose Kumo ir Mešhedo miestuose, kur A. Khamenei bus palaidotas.

„Ceremonija Teherane truks mažiausiai 24 valandas“, – tikino M. A. Tavakolizadehas ir kartu pridūrė, kad turėtų dalyvauti iki 20 mln. žmonių.

Šiame straipsnyje:
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Ali Khamenei
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