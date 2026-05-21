Irane įvykdytos dar dvi su protestais susijusios egzekucijos

Tai esą kėlė grėsmę nacionaliniam saugumui. Egzekucijos buvo įvykdytos, kai Aukščiausiasis teismas patvirtino mirties nuosprendžius. Su kokiais protestais susiję nuosprendžiai, nežinoma.
Per Iraną pastaruoju metu vilnija egzekucijų banga. Mirties nuosprendžiai vykdomi dėl masinių protestų sausį, kuriuos šalies vadovybė brutaliai numalšino, ir kaltinimų šnipinėjimu.
Žmogaus teisių organizacijos „Amnesty International“ duomenimis, pernai Irane įvykdyta mažiausiai 2 159 egzekucijos – tai aukščiausias rodiklis nuo 1981 m. Islamo Respublikoje mirties bausmė taikoma gyventojams bauginti ir politinei priespaudai, rašė organizacija ataskaitoje savaitės pradžioje.
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