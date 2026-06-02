 Irane pakarti trys vaikų prievartautojai

Irane pakarti trys vaikų prievartautojai

2026-06-02 11:49
Jūras Barauskas (ELTA)

Irano teismų institucija pranešė, kad antradienį buvo pakarti trys vyrai, nuteisti už vaikų išžaginimą.

<span>Irane pakarti trys vaikų prievartautojai</span>
Irane pakarti trys vaikų prievartautojai / Asociatyvi Pixabay nuotr.

Irane už išžaginimą ir žmogžudystę baudžiama mirties bausme, o tam tikrais atvejais mirties bausmė skiriama ir už ginkluotą plėšimą, narkotikų kontrabandą, šnipinėjimą bei šventvagystę.

„Aukščiausiajam teismui patvirtinus mirties bausmę, buvo pakarti du vyrai, kurie 2024 m. rugpjūčio mėnesį (Vakarų Irano) Gorvės mieste išprievartavo keturiolikmetį berniuką“, – pranešama teismų sistemos svetainėje „Mizan“.

Platformoje nenurodoma, kada vyko teismas.

Kaip pranešė „Mizan“, kitoje byloje šiaurės Irano Rašto mieste buvo pakartas vyras, kuris 2025 m. rugpjūčio mėnesį išprievartavo ir nužudė dešimtmetį vaiką.

Žmogaus teisių organizacijų duomenimis, Irane kasmet įvykdoma daugiau mirties bausmių nei bet kurioje kitoje šalyje, išskyrus Kiniją.

Šiame straipsnyje:
Iranas
Mirties bausmė

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Prieš pakariant, reikėjo dar ketvirčiuoti.
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pritariam
Kaip faina. Kad taip pedofilus kartu ir Lietuvoje. Dabar pamatysit kaip JevroPiderSojuzo isgamos prades staugti kad pazeidziamos pediku teises....
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