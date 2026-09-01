 Ispanijoje nuo birželio dėl karščio mirė per penkis tūkstančius žmonių

Ispanijoje nuo birželio dėl karščio mirė per penkis tūkstančius žmonių

2026-09-01 11:41
BNS inf.

Ispanijoje nuo birželio iki rugpjūčio užregistruota daugiau nei 5 tūkst. su karščiu susijusių mirčių – tai rekordinis skaičius nuo statistikos rinkimo pradžios 2015 metais, antradienį pranešė šalies visuomenės sveikatos institutas.

<span>Ispanijoje nuo birželio dėl karščio mirė per penkis tūkstančius žmonių</span>
Ispanijoje nuo birželio dėl karščio mirė per penkis tūkstančius žmonių / Scanpix nuotr.

Karloso III sveikatos institutas teigė, kad per išskirtinai karštą vasarą Europoje šalyje užregistruota 5 111 mirčių dėl karščio ir šis skaičius viršijo ankstesnį, 2022 metais tuo pačiu laikotarpiu fiksuotą, 4 652 mirčių rekordą.

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karščiai ispanijoje

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