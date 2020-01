Ispanijoje siautėjanti audra „Glorija“ jau pražudė devynis žmones

Be jau žinomų keturių aukų trečiadienį Valensijos ir Andalūzijos regionuose užregistruotos dar penkios, skelbia ispanų žiniasklaida, remdamasi žinybomis. Be to, keturi žmonės laikomi dingusiais.

Karkaksente netoli Valensijos rastas greičiausiai naktį mirtinai sušalęs 49 metų benamis. Alkojyje trečiadienį žuvo moteris, kai audra sugriovė jos namą. Alikantėje taip pat rastas 67 metų vyro kūnas. Almerijoje (Andalūzija) žuvo ūkininkas ir benamis.

Ibicoje tuo tarpu, anot pranešimų, be žinios dingusiais laikomi 25-erių britas ir dar vienas 41 metų asmuo. Maljorkoje taip pat dingo vyras, Chironoje pasigesta jūreivio.

Didelėje šalies dalyje trečiadienį orai šiek tiek pagerėjo. Tačiau kai kuriose Aragono ir Katalonijos teritorijose vis dar galiojo antras ir trečias aukščiausias pavojaus laipsnis.

Ir Pietų Prancūzijoje dėl „Glorijos“ žmonės perspėti saugotis potvynių. Agly upės vandens lygis prie Perpinjano miesto pasiekė kritinį lygį. Čia žmonės paraginti evakuotis, uždaryti keliai.