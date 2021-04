Išpuolis prie Kapitolijaus pareikalavo pareigūno gyvybės

Užpuoliko automobiliui galiausiai įsirėžus į užtvarą, jis iš jo iššoko ir grasindamas peiliu puolė USCP pareigūnus, o šie jį nušovė, žurnalistams sakė USCP vadovo pareigas einanti Yogananda Pittman (Jogananda Pitman).

Prezidentas Joe Bidenas (Džo Baidenas), kuris prieš pat incidentą su žmona Jill (Džil) Velykoms išvyko iš Baltųjų rūmų į rezidenciją Kemp Deivide, pareiškė savo „nuoširdžią užuojautą“ per išpuolį žuvusio policijos veterano Williamo Evanso (Viljamo Evanso) šeimai.

„Jill ir aš susisielojome sužinoję apie smurtinį išpuolį prie saugumo patikrinimo posto JAV Kapitolijaus teritorijoje“, – sakoma J. Bideno pareiškime.

JAV žiniasklaida citavo JAV pareigūnų informaciją, kad užpuolikas yra 25 metų juodaodis Noah Greenas (Noa Grinas) iš Indianos, juodųjų nacionalistų judėjimo „Nation of Islam“ (NOI) sekėjas.

Y. Pittman teigimu, išpuolio motyvas kol kas neaiškus, policijoje iki penktadienio nebuvo įrašų apie įtariamąjį.

„Neatrodo, kad tai yra susiję su terorizmu, bet, aišku, toliau tiriame“, – pridūrė Vašingtono policijos viršininkas Robertas Contee (Robertas Kontis).

N. Greenas yra baigęs Christopherio Newporto (Kristoferio Niuporto) universitetą Virdžinijoje. Jame jis žaidė futbolą, 2019-aisiais užbaigė finansų studijas, patvirtino įstaiga.

Kai kurie kovą internete paskelbti jo įrašai rodytų tam tikrą neviltį ir paranoją. Jis rašė, kad yra bedarbis, turi sveikatos problemų, minėjo biblines pasaulio pabaigos idėjas.

N. Greenas teigė patyręs „neįsivaizduojamų išbandymų“ ir „leidęsis į dvasinę kelionę“. Viename įraše jis tvirtino, kad jį kankino FTB ir CŽV, kad jis buvo hospitalizuotas, jam taikyta „proto kontrolė“, ir vadino vyriausybę „juodųjų priešu Nr. 1“.

Jis taip pat rašė, kad yra NOI, propaguojančio juodųjų nacionalizmo, prieš baltuosius nukreiptas ir antisemitines idėjas, lyderio Louiso Farrakhano (Luiso Farachano) sekėjas.

„Facebook“ pranešė pašalinęs N. Greeno paskyrą šiame socialine tinkle ir instagrame, taip pat nurodė, kad šalins „bet kokį turinį“, kuriuo būtų reiškiamas palaikymas atakai ar įtariamajam.

Kankinys

Aukšto rango pareigūnai kalbėjo apie šoką dėl šio išpuolio ir reiškė užuojautą dėl 18 metų policijoje išdirbusio W. Evanso.

Atstovų Rūmų pirmininkė Nancy Pelosi (Nensi Pelouzi) nurodė vėliavas Kapitolijuje nuleisti iki pusės stiebo ir pavadino W. Evansą kankiniu, atidavusiu gyvybę „už mūsų demokratiją“.

„Kongreso nariai, darbuotojai ir Kapitolijaus darbuotojai,... visi amerikiečiai... yra dėkingi už JAV Kapitolijaus policijos drąsą“, – sakė ji.

J. Bidenas taip pat nurodė iki pusės stiebo nuleisti vėliavas Baltuosiuose rūmuose.

„Žinome, kokį sunkų metą išgyveno Kapitolijus, visi ten dirbantys žmonės ir visi jį saugantys žmonės“, – sakė prezidentas.

Šis incidentas įvyko Vašingtone tebetvyrant didelei įtampai, praėjus beveik trims mėnesiam po ankstesnio prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) šalininkų smurtinio įsiveržimo į Kapitolijų, kai įstatymų leidėjai buvo susirinkę patvirtinti J. Bideno pergalės rinkimuose.

Po maždaug 13 val. įvykusio penktadienio incidento buvo mobilizuoti Nacionalinės gvardijos kariai, o darbuotojams didžiuliame Kapitolijaus komplekse buvo liepta nesiartinti prie langų ir pasislėpti.

Kapitolijaus kompleksas buvo uždarytas. Darbuotojai sakė gavę SMS žinutes, kad jie negali įeiti į pastatus arba iš jų išeiti. Įstatymų leidėjai šiuo metu atostogauja.

Paskelbtuose vaizdo įrašuose ir nuotraukose matyti mėlynas sedanas, atsitrenkęs į užtvarą.

Sausio 6-oji

Per sausio 6-osios įsiveržimą į Kapitolijų šimtai buvusio prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) šalininkų sukėlė riaušes, grasino politikams. Per neramumus žuvo vienas Kapitolijaus policininkas ir dar keturi asmenys, dalyvavę riaušėse ar buvę netoliese.

Pasak pareigūnų, nuo to laiko nebuvo išnykusi kraštutinių dešiniųjų grupių ir D. Trumpo šalininkų keliama grėsmė.

Dėl sausio riaušių buvo apkaltinta per 300 žmonių, tarp jų ginkluotų ekstremistinių grupių, tokių kaip „Proud Boys“ ir „Oath Keepers“, narių, be to turėtų būti apkaltinta dar 100 asmenų, rodo teismui pateikti Teisingumo departamento dokumentai.

Kapitolijus buvo pradėjęs atsidaryti po sausio 6-ąją įvykusių riaušių, ir naujausias incidentas įvyko vietoje, iš kurios buvo pašalintos kai kurios saugumo užtvaros.

Tačiau nuolatinės užtvaros lieka visuose įvažiavimuose į Kapitolijų, prie jų budi policininkai ir Nacionalinės gvardijos kariai.

Užpultas patikros postas yra maždaug už 90 metrų nuo įėjimo į Kapitolijų Senato rūmų pusėje.

Šį patikros postą darbo dienomis paprastai kerta senatoriai ir Senato darbuotojai.

Saugumo pareigūnai, įskaitant USCP ir Nacionalinę gvardiją, buvo kaltinami dėl lėtos reakcijos į sausio 6-osios įvykius.

Tačiau, kaip sakė Y. Pittman, jie taip pat patiria didžiulę įtampą. „JAV Kapitolijaus policija po sausio 6-osios ir po šiandienos... įvykių išgyvena itin sunkų metą“, – sakė ji.

Naujausias kruvinas JAV Kapitolijaus teritorijos perimetro pažeidimas galėtų pristabdyti laipsnišką teritorijos atvėrimą visuomenei, įstatymų leidėjams numatant sugrįžti prie labiau įprastų saugumo priemonių.