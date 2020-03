Italijoje koronavirusas toliau negailestingai šienauja gyvybes: per parą – 133 žmonės

Šiuo metu šalyje užfiksuota 366 mirties nuo koronoviruso atvejų, o užkrėtimų skaičius sekmadienį pasiekė vienos dienos rekordą – 1 492.

Iš viso šalyje iki šiol užregistruoti 7 375 susirgimo atvejai.

Italija yra pirmoje vietoje pagal mirčių nuo koronaviruso skaičių tarp visų šalių, išskyrus Kiniją, bei užima antrą vietą pagal susirgimų COVID-19 skaičių.

Daugiausia žmonių mirė Lombardijos regione šiaurės Italijoje, pranešė civilinės saugos agentūra.

Karantinuoti ketvirtadalis gyventojų

Daugiau nei 15 milijonų šiaurės Italijos gyventojų turės laikytis privalomo karantino. Tokias priemones ankstų sekmadienį patvirtino šalies vyriausybė, siekianti suvaldyti koronaviruso plitimą.

Ministras pirmininkas Giuseppe Conte tviterio žinutėje pranešė pasirašęs planus, kuriais beveik mėnesiui bus griežtai apribotas judėjimas į ir iš didelių teritorijų, įskaitant Veneciją ir šalies finansų sostinę Milaną.

Be neatidėliotinos „rimtos“ priežasties, pavyzdžiui, skubių darbo ar šeimos reikalų, gyventojams nebus leidžiama patekti į karantino zonas ar jas palikti. Anot dienraščio „Corriere Della Sera“, tarp karantino zonų – visas Lombardijos regionas, Venecija ir jos apylinkės, taip pat Parmos bei Riminio miestai. Vadinasi, iš 60 milijonų Italijos gyventojų net ketvirtadaliui teks laikytis griežto karantino. Pranešama, kad žmonėms bus leidžiama sugrįžti namo, jeigu jie gyvena minėtuose regionuose.

Be to, šiuose regionuose bus uždaryti muziejai, naktiniai klubai, lošimo namai ir sporto klubai, o restoranams bei barams bus leidžiama dirbti tik tokiu atveju, jeigu juose sudarytos sąlygos lankytojams būti bent per metrą nuo vienas kito.

Apribojimai galios iki balandžio 3 d.

Pasak Pasaulio banko, Italijos gyventojai po japonų yra antri vyriausių visame pasaulyje, o naujajam koronavirusui mažiau atsparūs yra būtent vyresnio amžiaus asmenys.