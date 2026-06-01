 Per Izraelio ataką Libane sužeista 13 ligoninės darbuotojų

Per Izraelio ataką Libane sužeista 13 ligoninės darbuotojų

2026-06-01 00:33
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Per Izraelio oro smūgį netoli ligoninės Tyre Pietų Libane, šalies Sveikatos ministerijos duomenimis, nukentėjo 13 klinikos darbuotojų. 

<span>Per Izraelio ataką Libane sužeista 13 ligoninės darbuotojų</span>
Per Izraelio ataką Libane sužeista 13 ligoninės darbuotojų / EPA-ELTOS nuotr.

 Be to, padaryta didelė materialinė žala, sekmadienį pareiškė ministerija. Vyriausybė paragino tarptautinę bendruomenę „padaryti galą besiplečiančioms Izraelio atakoms“.

Balandžio 17 d. oficialiai įsigaliojo paliaubos, skirtos nutraukti kovas tarp Izraelio ir Teherano remiamos smogikų grupuotės „Hezbollah“, tačiau jų faktiškai niekas nesilaiko. Tiek Izraelis, tiek „Hezbollah“ kaltina vienas kitą paliaubų pažeidimu, tuo pateisindami savo atakas.

Libano sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad nuo kovo 2 d., kai „Hezbollah“ įtraukė Libaną į karą Artimuosiuose Rytuose, Izraelio atakų metu žuvo daugiau nei 3,3 tūkst. žmonių.

 
Šiame straipsnyje:
Izraelio ataka
Libanas
Hezbollah

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dušanski smarvė
Tero ristai vis griauna ligonines ir mokyklas?
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