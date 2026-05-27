Izraelio kariuomenė: visos teritorijos į pietus nuo Libano Zahranio upės yra kovos zonos

„Atsižvelgdamos į teroristinės organizacijos „Hezbollah“ pakartotinius paliaubų susitarimo pažeidimus, IDF (Izraelio gynybos pajėgos) imsis griežtų priemonių prieš ją (...)“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Izraelio kariuomenės atstovas arabų kalba Avichay Adraee (Avichajus Adrajis).
„Rekomenduojame Pietų Libano gyventojams evakuotis į šiaurę nuo Zahranio upės, nes visos teritorijos į pietus nuo šios upės laikomos kovos zonomis“, – pridūrė jis.
Izraelio kariuomenė anksčiau trečiadienį paskelbė evakuacijos įspėjimą Tyro miesto ir aplinkinių rajonų gyventojams, nurodžiusi, kad rengiasi smogti ten esantiems kovotojų grupuotės „Hezbollah“ taikiniams.
Netrukus po to Libano valstybinė žiniasklaida ir naujienų agentūros AFP korespondentas pranešė apie smūgius šio Pietų Libano miesto pakraščiuose.
Valstybinė Nacionalinė naujienų agentūra (NNA) pranešė, kad „Izraelio priešo kariniai lėktuvai surengė smūgį Tyro pakraštyje“, ir taip pat informavo apie kitą reidą netoli miesto, kuris buvo surengtas nepaisant galiojančių paliaubų.
AFP korespondentas Tyre taip pat pranešė apie mažiausiai vieną smūgį netoli miesto.
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