Izraelio naujakuriai Vakarų Krante sumušė fotografą

Liudininkų, jo artimųjų ir kolegų žurnalistų teigimu, 58-erių Jaafaras Ashtiyehas, tarptautinės naujienų agentūros fotografu Palestinos teritorijoje dirbantis jau ilgus metus, patyrė galvos ir liemens sumušimų ir greitosios pagalbos automobiliu buvo išvežtas į ligoninę.
J. Ashtiyehas ir dar vienas naujienų agentūros AFP fotografas Johnas Wesselsas buvo netoli šiaurinėje teritorijos dalyje esančio Akrabos kaimo, kur, vietos palestiniečiams beskinant alyvuoges, pastebėjo Izraelio karį, sulaikantį vyrą.
Staiga ant kalvos buvusių naujienų agentūros AFP žurnalistų link dideliu greičiu pasileido keturratis, o juo atvažiavęs vyras pradėjo šaudyti koviniais šoviniais. Vienas palestinietis krito ant žemės. Palestinos Raudonojo Pusmėnulio draugijos duomenimis, dėl šautinės žaizdos pėdoje jis taip pat buvo paguldytas į ligoninę.
Tuomet naujienų agentūros AFP žurnalistų link šaudydami puolė dar mažiausiai šeši žmonės. J. Ashtiyehui mėginant įsėsti į automobilį, du vyrai jį užpuolė ir keletą kartų smogė jam ginklais.
„Girdėjau jo riksmus“, – sakė J. Wesselsas, kuriam taip pat buvo grasinama ginklu.
J. Ashtiyeho sūnus Zainas Jaafaras sakė, kad palestinietis fotografas yra sąmoningas ir visą parą stebimas Nabluso ligoninėje, kur jam bus atlikti rentgeno tyrimai.
Pasak J. Wesselso, užpuolikai taip pat pagrobė fotografo įrangą.
J. Wesselso teigimu, už maždaug 500 metrų nuo incidento vietos buvo mažiausiai keliolika ginkluotų Izraelio karių.
Pasak J. Wesselso, pirmasis šaudyti pradėjęs vyras vilkėjo ilgus baltus marškinius, taip pat kariškas kelnes ir avėjo batus, kokius paprastai dėvi kariai.
AFP kreipėsi į Izraelio kariuomenę prašydama komentaro.
„Griežtai smerkiame dar vieną rimtą išpuolį prieš žurnalistus, mėginančius nušviesti įvykius Vakarų Krante, ir reikalaujame išsamaus tyrimo. Nepriimtina, kad ginkluoti naujakuriai Izraelio saugumo pajėgų, nė nemėginančių įsikišti, akivaizdoje gali mušti ir plėšti žurnalistus“, – sakė AFP pasaulinės naujienų tarnybos direktorius Philas Chetwyndas.
Pastaraisiais mėnesiais smurtas Vakarų Krante paaštrėjo – Izraelio naujakuriai beveik kasdien rengia išpuolius prieš palestiniečius, vagia ar niokoja jų turtą.
Išpuolių būta ir prieš izraeliečius – praėjusį mėnesį palestinietis nušovė vieną naujakurį.
Izraelio naujakuriai ekstremistai užiminėja palestiniečiams priklausančias alyvmedžių giraites, o palestiniečiai alyvmedžius laiko savo kultūros simboliu.
Vakarų Krante, kurį Izraelis užėmė 1967 m., tarp 3 mln. palestiniečių gyvena apie 500 tūkst. Izraelio naujakurių. Okupuotoje teritorijoje įkurtos gyvenvietės pagal tarptautinę teisę yra neteisėtos.
Žiniasklaidos teises ginančios organizacijos teigia, kad Izraelio naujakuriai vis dažniau taikosi į žurnalistus, o valdžios institucijos sudaro vis daugiau kliūčių žurnalistams dirbti.
Paryžiuje įsikūrusios organizacijos „Reporteriai be sienų“ duomenimis, per trejus metus nuo 2023 m. spalio 7 d. Gazos Ruože veikiančio „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį Izraelio valdžios institucijos Vakarų Krante sulaikė 19 žurnalistų, tarp jų vieną su naujienų agentūra AFP bendradarbiaujantį reporterį.
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