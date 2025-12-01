Izraelis: grupuotė „Hamas“ bus nuginkluota

Spalio 10 d. įsigaliojusios paliaubos sustabdė karą, kuris prasidėjo po „Hamas“ teroristinio išpuolio prieš Izraelį 2023 m. spalio 7 d. Tačiau paliaubos išlieka trapios, nes žydų valstybė ir grupuotė „Hamas“ beveik kasdien viena kitą kaltina jų pažeidimais.
Vienas „Hamas“ vadų Khaledas Meshaalas trečiadienį Kataro naujienų kanalui „Al Jazeera“ sakė, kad karinė grupuotė yra pasirengusi „įšaldyti“ turimas ginklų atsargas mainais į ilgalaikę taiką, tačiau atmeta JAV prezidento Donaldo Trumpo Gazos plane numatytą reikalavimą nusiginkluoti.
Į šiuos žodžius netrukus sureagavo Izraelio vyriausybės atstovas.
„Pagal 20 punktų planą „Hamas“ neturi ateities. Teroristinė grupuotė bus nuginkluota, o Gaza –demilitarizuota“, – sakė jis naujienų agentūrai AFP.
JAV prezidento taikos plane numatyti trys etapai. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu neseniai minėjo, kad antrasis etapas turėtų prasidėti jau netrukus.
Šiame etape Izraelio kariai turėtų toliau atsitraukti toliau iš savo dabartinių pozicijų Gazos Ruože, juos pakeistų tarptautinės stabilizavimo pajėgos (ISF), o grupuotė „Hamas“ turėtų nusiginkluoti.
Sukarinta palestiniečių grupuotė nurodė nesutiksianti atiduoti savo ginklų.
„Visiško nusiginklavimo idėja pasipriešinimo judėjimui („Hamas“ – AFP) yra nepriimtina“, – trečiadienį transliuotame interviu sakė Kh. Meshaalas.
„Pateiktas pasiūlymas „įšaldyti“ arba sandėliuoti (ginklus – AFP)... siekiant užtikrinti, kad Gazos Ruože nebūtų karinių veiksmų eskalacijos su Izraelio okupacija“, – pridūrė jis.
„Tai yra idėja, kurią mes aptariame su tarpininkais, ir aš tikiu, kad su pragmatišku amerikietišku mąstymu... dėl tokios vizijos galėtų būti sutarta su JAV administracija“, – kalbėjo vienas „Hamas“ vadų.
Taiką užtikrintų tarpininkai
Planuojama, kad B. Netanyahu gruodžio 29 d. JAV susitiks su prezidentu D. Trumpu aptarti tolesnių veiksmų įgyvendinant paliaubų susitarimą.
Per pirmąjį paliaubų etapą palestiniečių grupuotė įsipareigojo atiduoti likusius 48 gyvus ir mirusius belaisvius, laikomus Gazos Ruožo teritorijoje. Iki šiol jie Izraeliui perdavė visus gyvus įkaitus, o iš mirusių belaisvių palaikų liko neperduoti vieni.
Mainais Izraelis paleido beveik 2 tūkst. jo kalintų palestiniečių belaisvių ir grąžino šimtus mirusių palestiniečių palaikų.
Kalbėdamas apie tarptautines stabilizavimo pajėgas, Kh. Meshaalas sakė, kad grupuotė neprieštarautų jų dislokavimui palei Gazos Ruožo sieną su Izraeliu, bet nesutiktų, jog jos veiktų teritorijos viduje, vadindama tokią tvarką „okupacija“.
„Mes neprieštaraujame, kad tarptautinės pajėgos ar tarptautinės stabilizavimo pajėgos būtų dislokuotos palei sieną, kaip UNIFIL“, – sakė jis, turėdamas galvoje Jungtinių Tautų (JT) taikos palaikymo pajėgas, dislokuotas Pietų Libane netoli Izraelio sienos.
„Jos atskirtų Gazą nuo okupantų“, – pridūrė Kh. Meshaalas, turėdamas galvoje Izraelį.
„Kalbant apie tarptautinių pajėgų buvimą Gazos teritorijoje, palestiniečių kultūroje ir sąmonėje tai reiškia okupacines pajėgas“, – kalbėjo jis.
Pasak jo, užtikrinti, kad iš Gazos Ruožo teritorijos nekiltų jokia eskalacijos grėsmė, galėtų tarpininkai derybose, taip pat arabų ir musulmonų šalys.
ELTA primena, kad rugsėjo pabaigoje paskelbtame JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos plane raginama nuginkluoti „Hamas“, Gazos Ruože dislokuoti tarptautines stabilizavimo pajėgas ir sukurti pereinamojo laikotarpio administraciją, kurią valdytų nepartiniai palestiniečių technokratai.
Vis dar nesutariama dėl keleto klausimų, įskaitant „Hamas“ nusiginklavimą, visišką Izraelio pajėgų pasitraukimą ir Gazos Ruožo ateitį.
Gazos karą išprovokavo 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ įvykdytas teroristinis išpuolis prieš Izraelį, kurio metu žuvo 1 221 žmogus.
Gazos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, kuriuos Jungtinės Tautos laiko patikimais, Izraelio atsakomieji smūgiai šioje teritorijoje nusinešė mažiausiai 70,1 tūkst. žmonių gyvybių.
(be temos)