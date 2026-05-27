Izraelis pranešė nukovęs naująjį „Hamas“ ginkluotojo sparno vadą

Prieš kelias dienas per panašią ataką buvo nukautas ir jo pirmtakas.
Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas (Israelis Kacas) socialiniame tinkle „X“ paskelbė, kad „Hamas“ teroristinės organizacijos ginkluoto sparno vadas Gazos Ruože vakar buvo eliminuotas ir išsiųstas susitikti su savo bendrais pragaro gelmėse“.
„Hamas“ šios informacijos dar nekomentavo.
„Premjero ir savo vardu sveikinu IDF (Izraelio gynybos pajėgas) ir „Shin Bet“ (saugumo tarnybą) puikiai įvykdžius operaciją“, – socialiniame tinkle „X“ rašė I. Katzas.
„Įsipareigojome eliminuoti visus, kurie vadovavo Spalio 7-osios žudynėms, ir tai padarysime: jie visi yra pasmerkti mirčiai, kad ir kur būtų“, – pareiškė ministras.
Antradienį pranešę apie smūgį, I. Katzas ir ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu bendrame pareiškime nurodė, kad M. Odeh „per Spalio 7-osios žudynes ėjo „Hamas“ žvalgybos vadovo pareigas, o maždaug prieš savaitę buvo paskirtas Ezzedine'o al Haddado įpėdiniu“.
E. al Haddadas buvo nukautas per Izraelio smūgį gegužės 15 dieną.
„Odeh buvo atsakingas už daugybės Izraelio civilių ir IDF karių nužudymą, pagrobimą ir sužalojimą“, – teigė I. Katzas ir B. Netanyahu.
Po 2023 metų spalio 7 dienos „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį B. Netanyahu pažadėjo surasti ir eliminuoti su tuo susijusius islamistų lyderius.
Remiantis naujienų agentūros AFP duomenimis, gautais iš oficialių Izraelio šaltinių, per šį išpuolį žuvo 1 221 žmogus.
Izraelio atsakomoji operacija Gazos Ruože nusinešė mažiausiai 72 803 žmonių gyvybes, rodo „Hamas“ valdomos teritorijos sveikatos apsaugos ministerijos duomenys.
Anksčiau Izraelis nukovė buvusį „Hamas“ politinį vadovą Ismailą Haniyeh (Ismailą Haniję) ir Yahyą Sinwarą (Jahją Sinvarą) – grupuotės vadovą Gazos Ruože, kuris buvo laikomas pagrindiniu Spalio 7-osios išpuolio organizatoriumi.
Taip pat buvo nukautas ilgametis „Hamas“ ginkluotojo sparno vadas Mohammedas Deifas bei Mohammedas Sinwaras, pakeitęs savo brolį Y. Sinwarą Gazos Ruožo vadovo pareigose.
Izraelio smūgiai taip pat buvo nukreipti prieš „Hamas“ kovotojus Libane ir vyresniuosius Irano remiamos „Hezbollah“ grupuotės vadus, įskaitant buvusį „Hezbollah“ lyderį Hassaną Nasrallah.
Naujausi komentarai