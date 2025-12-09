Izraelis vėl surengė antskrydžius Libane

Be kita ko, smogta „Hezbollah“ elitinio dalinio „Radvan“ treniruočių teritorijai, naktį pranešė kariuomenė. Teritorija esą buvo skirta planuoti ir rengti teroristines atakas prieš Izraelio civilius ir karius. Be to, atakuoti kariniai objektai ir „Hezbollah“ raketų paleidimo įrenginys. Apie galimas aukas kol kas duomenų nėra.
„Atakuoti taikiniai ir karinės pratybos, skirtos veikti prieš Izraelio valstybę, yra Izraelio ir Libano susitarimo pažeidimas ir kelia grėsmę Izraeliui“, – teigiama kariuomenės pranešime. Izraelis ir „Hezbollah“ kovotojai 2024 m. lapkritį po daugiau kaip metus trukusio apsišaudymo susitarė dėl paliaubų. Nuo tada abi pusės vis kaltina viena kitą pažeidžiant susitarimą.
Dalis paliaubų susitarimo yra „Hezbollah“ nuginklavimas – tai politiškai keblus ir dešimtmečius nesėkmingai siekiamas procesas Libane. Oficialiai tarp Izraelio ir jo šiaurinės kaimynės galioja karo stovis. Libano prezidentas pastaruoju metu buvo atviras deryboms su Izraeliu.
