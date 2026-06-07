Izraelyje – Irano raketų atakos

Irano revoliucinė gvardija šį puolimą pavadino įspėjimu po to, kai Izraelis anksčiau tą pačią dieną smogė pietiniams Beiruto priemiesčiams, ir pagrasino platesnio masto smūgiais, jei agresija pasikartotų.
Balandžio 8-osios paliaubos sustabdė aktyvius karo veiksmus tarp Irano, Izraelio ir JAV, tačiau pastangos paversti šias paliaubas taikos susitarimu nuolat strigo. Sekmadienio raketų paleidimas dar labiau sumažino ilgalaikės taikos viltis, karui Artimuosiuose Rytuose pasiekus 100-ąją dieną.
Teheranas reikalauja, kad bet koks susitarimas dėl galutinio karo nutraukimo taip pat sustabdytų konfliktą Libane, kur Izraelis vykdo kampaniją prieš Irano remiamą judėjimą „Hezbollah“.
Iranas buvo įspėjęs, kad bet kokie nauji išpuoliai prieš Beirutą išprovokuos „visapusišką karo veiksmų atnaujinimą“.
Sekmadienį Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) biuras pranešė, kad kariuomenė „smogė kovotojų vadavietei Beiruto Dahijės rajone, reaguodama į „Hezbollah“ ugnį Izraelio teritorijos link“.
Libano sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per šį smūgį žuvo du žmonės, o dar 20 buvo sužeisti.
Izraelis buvo įspėjęs, kad smogtų šiai vietovei, jei „Hezbollah“ užpultų šiaurinę šalies dalį. Vėliau ši grupuotė patvirtino sekmadienio rytą paleidusi raketas ir dronus į du Izraelio kariuomenės objektus.
Irano parlamento pirmininkas ir vyriausiasis derybininkas derybose su Vašingtonu Mohammadas Bagheras Ghalibafas (Mohamadas Bageras Galibafas) apkaltino JAV uždegus žalią šviesą Beiruto užpuolimui ir pareiškė, kad JAV bei Izraelio objektai dabar yra „teisėti taikiniai“.
Po kelių valandų Izraelio kariuomenė pranešė apie mažiausiai tris atskriejančių raketų bangas ir nurodė, kad jos oro gynyba „nustato ir perima grėsmes“.
Izraelio kariuomenė sekmadienį pažadėjo tęsti karinę kampaniją Libane ir pareiškė, kad suintensyvins operacijas prieš „Hezbollah“.
„(Irano) režimas bando nustatyti naują lygtį tiesioginiais išpuoliais prieš Izraelio teritoriją, reaguodamas į IDF operacijas Dahijoje“, – televizijos pareiškime teigė kariuomenės atstovas brigados generolas Effie Defrinas (Efis Defrinas).
„Mes smogėme Dahijoje, reaguodami į negailestingus „Hezbollah“ išpuolius prieš šiaurės Izraelio bendruomenes. IDF toliau veiks visame Libane ir suintensyvins savo veiksmus prieš „Hezbollah“ teroristinę organizaciją“, – nurodė jis.
Irano kariuomenės centrinės vadovybės vadovas pareiškė, kad Izraelis smūgiu Beirutui „peržengė visas raudonas linijas“, ir pareikalavo nutraukti jo kampaniją Libane.
„Šio vakaro operacija buvo įspėjimas, – pranešė Revoliucinė gvardija. – Jei tokia agresija pasikartos, atsakas bus platesnis ir apims visus JAV ir sionistų taikinius regione.“
Netrukus po išpuolio Iranas paskelbė uždarantis savo oro erdvę virš vakarinės šalies dalies, o kaimyninis Irakas ir netoliese esanti Sirija pasekė jo pavyzdžiu.
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