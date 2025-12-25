Izraelyje suimtas pilietis, įtariamas šnipinėjimu Iranui

Šis suėmimas yra naujausias iš daugelio atvejų, kai Izraelis apkaltino savo piliečius šnipinėjimu savo aršiam priešui Iranui nuo karo Gazos Ruože pradžios 2023 metų spalio mėnesį.
Keturiasdešimtmetis įtariamasis, gyvenantis Rišon Lecijono mieste, buvo suimtas šį mėnesį per bendrą Izraelio policijos ir Izraelio vidaus žvalgybos agentūros „Shin Bet“ operaciją.
„Nustatyta, kad įtariamasis fotografavosi netoli buvusio ministro pirmininko Naftalio Bennetto (Naftalio Beneto) namų“, – sakoma bendrame policijos ir „Shin Bet“ pareiškime.
„Palaikant ryšius su Irano kuratoriais, jam buvo nurodyta įsigyti vaizdo kamerą, kad galėtų atlikti užduotį“, – priduriama jame.
Pareiškime teigiama, kad vyras perdavė savo gyvenamajame mieste ir kitose vietose padarytas nuotraukas mainais už įvairias pinigų sumas.
Gegužės mėnesį Izraelis paskelbė, kad suėmė 18-metį izraelietį už N. Bennetto šnipinėjimą.
Iranas ir Izraelis, ilgamečiai priešininkai, nuolat kaltina vienas kitą šnipinėjimu.
Praėjusią savaitę Iranas pranešė, kad įvykdė mirties bausmę Irano piliečiui, nuteistam už šnipinėjimą Izraeliui.
Birželį Izraelis smogė Irano kariniams ir branduoliniams objektams bei gyvenamiesiems rajonams.
Iranas atsakė dronų ir raketų smūgiais Izraeliui, o vėliau Jungtinės Valstijos prisijungė prie Izraelio ir nusitaikė į Irano branduolinius objektus.
Per 12 dienų trukusį konfliktą Izraelio valdžios institucijos suėmė du piliečius, įtariamus dirbus Irano žvalgybos tarnyboms.
Iranas, kuris nepripažįsta Izraelio, seniai kaltina jį vykdant sabotažo operacijas prieš Teherano branduolinius objektus ir žudant mokslininkus.
Naujausi komentarai