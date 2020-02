Japonijoje – dar šeši užsikrėtimo koronavirusu atvejai

Penki atvejai nustatyti Tokije, dar vienas – Aičio prefektūroje.

Anksčiau NHK skelbė, jog naujuoju koronavirusu COVID-19 Japonijoje užsikrėtė 53 žmonės.

Be to, užsikrėtusiųjų COVID-19 skaičius prie Japonijos krantų esančiame karantinuotame kruiziniame laive „Diamond Princess“ per pastarąją parą padidėjo 70 žmonių iki 355-ių.

Japonija užima antrą vietą po Kinijos pagal užsikrėtusiųjų naujuoju koronavirusu skaičių.

Kinijoje per naujojo koronaviruso epidemiją mirusių žmonių skaičius sekmadienį padidėjo iki 1,665 tūkst., tačiau naujų užsikrėtimo atvejų skaičius sumažėjo trečią dieną iš eilės.

Naujasis virusas COVID-19, kuris gruodžio mėnesį atsirado centrinėje Hubėjaus provincijoje, per parą nusinešė 142 žmonių gyvybes.

Nacionalinė sveikatos apsaugos komisija nurodė, jog naujuoju virusu iki šiol užsikrėtė 68,5 tūkst. žmonių.

Pasak nacionalinės sveikatos apsaugos komisijos, visoje šalyje per pastarąją parą pranešta apie 2,009 tūkst. naujų užsikrėtimo atvejų – jų skaičius po savaitės viduryje pasiekto piko, kurį nulėmė atvejų skaičiavimo metodikos pakeitimas, sumažėjo trečią dieną iš eilės.

Vien Hubėjaus provincijoje nustatyta 1,843 tūkst. naujų atvejų.

Naujų užsikrėtimo atvejų skaičius kitose šalies dalyse sumažėjo dvyliktą dieną iš eilės.