 Japonijoje – išpuolis: panaudojant peilį ir purškiamą skystį sužeista 14 žmonių

2025-12-26 12:45
BNS inf.

Centrinėje Japonijoje esančioje gamykloje per išpuolį peiliu, per kurį žmonės taip pat buvo apipurkšti nepatikslintu skysčiu, buvo sužeista keturiolika žmonių, penktadienį pranešė gelbėjimo tarnybų pareigūnas.

„Keturiolika žmonių bus pervežti greitosios pagalbos tarnybų“, – naujienų agentūrai AFP teigė Mišimos miesto Šidzuokos regione ugniagesių departamento pareigūnas Tomoharu Sugiyama (Tomoharu Sugijama).

Jis teigė, kad apie 16.30 val. vietos (9.30 val. Lietuvos) laiku buvo gautas skambutis iš netoliese esančios gumos gamyklos, kad „kažkas peiliu dūrė penkiems ar šešiems žmonėms“ ir kad taip pat buvo panaudotas „purškiamas skystis“.

Japonijos žiniasklaida pranešė, kad vienas asmuo jau sulaikytas.

