Japonijoje laisvėje klajoja „itin protingas“ lokys, jau sužeidęs keturis žmones

Praėjusiais metais Japonijoje lokiai pražudė net 13 žmonių, be to, šių gyvūnų, jiems pabudus iš žiemos miego ir ėmus ieškoti maisto, pastebima vis dažniau.
Kaip pranešė vietos žiniasklaida, antradienį dviejose Fukušimos gamyklose keturis žmones užpuolęs lokys pasislėpė viename iš pastatų.
Trečiadienį vakare jis pabėgo, išsisukdamas nuo spąstais ir šautuvais su migdomaisiais ginkluotų medžiotojų ir gelbėtojų.
„Penktadienį ryte lokys vis dar buvo laisvėje“, – naujienų agentūrai AFP pranešė vienas Fukušimos pareigūnas.
Fukušimos miesto meras Yuki Baba ketvirtadienį žurnalistams sakė, kad, remiantis turimais įrodymais, gyvūnas „pats atidarė langą“, kad pabėgtų, ir pridūrė, kad prie išėjimo buvo rastos nagų žymės.
Jis taip pat teigė, kad manoma, jog lokys, norėdamas atsigerti, „atsuko vandens čiaupą“, gyvūną pavadindamas „itin protingu“.
„Manau, kad pasitelkdami medžiotojus, policiją ir ugniagesius, ėmėmės visų galimų priemonių“, – sakė Y. Baba.
„Gaila, kad, nepaisant visų mūsų pastangų, mums savo tikslo pasiekti nepavyko“, – pridūrė jis.
Remiantis oficialiais duomenimis, per praėjusius finansinius metus, kurie baigėsi kovo mėnesį, lokiai visoje šalyje buvo pastebėti daugiau nei 50 tūkst. kartų – daugiau nei dvigubai tiek, kiek prieš dvejus metus.
Šie gyvūnai būdavo beveik kasdien pastebimi besibraunantys į namus, klajojantys netoli mokyklų ir siaubiantys prekybos centrus bei terminius kurortus.
Ekspertai teigia, kad viena iš priežasčių, padedančių lokiams tarpti, yra maisto – įskaitant giles, elnius ir šernus – gausa, kurią lemia klimato atšilimas.
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