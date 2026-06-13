Per JAV ir Venesuelos operaciją žuvo gaujos „Tren de Aragua“ lyderis

Venesueloje įkurta „Tren de Aragua“ JAV yra pripažinta teroristine organizacija ir taip pat veikia Kolumbijoje, Peru bei Čilėje.
„Įvyko susirėmimai su šių nusikalstamų struktūrų nariais, per kuriuos buvo neutralizuotas Hectoras Rusthenfordas Guerrero Floresas (Hektoras Rustenfordas Gereras Floresas), pravarde Nino Guerrero (Ninjas Gereras)“, – sakoma Venesuelos komunikacijos ministerijos pranešime.
Ministerija nurodė, kad bendra operacija vyko Bolivaro valstijos pietryčiuose, kad buvo naudojama „specializuota technologinė parama“ ir keičiamasi žvalgybos informacija tarp JAV bei Venesuelos.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) anksčiau penktadienį paskelbė, kad amerikiečių pajėgos įvykdė mirtiną smūgį gaujos lyderiui.
„Mano nurodymu Jungtinių Valstijų Pietų vadavietė sudavė greitą ir mirtiną kinetinį smūgį, kad sėkmingai įvykdytų mirties bausmę Nino Guerrero“, – rašoma oficialioje D. Trumpo platformos „Truth Social“ paskyroje.
Išpuolis „buvo glaudžiai derinamas su mūsų draugais Venesueloje, su kuriais mes labai gerai dirbame“, sakoma įraše, kuriame, regis, turima omenyje laikinoji Delcy Rodriguez (Delsi Rodriges) Venesuelos vadovybė, dirbanti nuo sausio, kai JAV nušalino nuo valdžios ir sučiupo Nicolas Maduro (Nikolą Madurą).
„Dėl to „Tren de Aragua“ teroristai nebeturi saugaus prieglobsčio Venesueloje ar kur kitur“, – teigiama įraše.
Prie jo buvo pridėtas 10 sekundžių vaizdo įrašas, kuriame iš viršaus matomas žalumos apsuptas pastatas, o po to pasigirsta sprogimas ir pakyla dūmų debesis. Vaizdo įraše žmonių aiškiai nematyti.
JAV karo sekretorius Pete'as Hegsethas (Pitas Hegsetas) taip pat patvirtino, kad kinetinis smūgis pataikė į „Tren de Aragua“ (TdA) kompleksą Venesueloje“.
Naujausi komentarai