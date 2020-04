JAV negailestingai plinta koronavirusas: per parą užfiksuotos 1169 naujos mirtys

Jungtinėse Valstijose per pastarąją parą užfiksuotos 1 169 mirtys nuo koronavirusinės infekcijos COVID-19, rodo Johnso Hopkinso (Džonso Hopkinso) universiteto skelbiami duomenys.

Tai yra kol kas didžiausias mirčių skaičius, užregistruotas kurioje nors pasaulio šalyje nuo pandemijos pradžios. Iki šiol tokio pobūdžio rekordas buvo užfiksuotas Italijoje kovo 27-ąją, kai užregistruotos 969 mirtys nuo COVID-19.

Johnso Hopkinso universitetas paskelbė duomenis, užfiksuotus nuo trečiadienio 20 val. 30 min. vietos (ketvirtadienio 3 val. 30 min. Lietuvos) laiku iki ketvirtadienio 20 val. 30 min. vietos (penktadienio 3 val. 30 min. Lietuvos) laiku.

Jungtinėse Valstijose iš viso užregistruotos 5 926 mirtys nuo koronaviruso.

Daugiausia aukų koronavirusas pareikalavo Italijoje, kur mirė 13 915 žmonių, antrą vietą užima Ispanija, netekusi 10 003 gyventojų.

Per pastarąją parą JAV užfiksuota per 30 tūkst. naujų užsikrėtimo COVID-19 atvejų, o bendras skaičius viršijo 243 000, praneša Johnso Hopkinso universitetas.

Tai yra praktiškai ketvirtadalis visų pasaulyje užregistruotų koronaviruso atvejų.

Labiausiai nuo COVID-19 Jungtinėse Valstijose nukentėjo Niujorkas, kur užfiksuota per 1 500 mirčių, o užsikrėtimo atvejų skaičius artėja prie 50 000, rodo vėlų ketvirtadienį paskelbti miesto sveikatos apsaugos pareigūnų duomenys.

Kaip per kasdienę Baltųjų rūmų konferenciją sakė JAV viceprezidentas Mike'as Pence'as (Maikas Pensas), šalyje iš viso atlikta per 1,3 mln. koronaviruso testų.

„Dabar atliekame per 100 000 koronaviruso testų per dieną“, – per tą pačią konferenciją sakė prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas).

Jo teigimu, tai yra „daugiau nei bet kuri kita pasaulio šalis, tiek pagal gryną skaičių, tiek pagal [testų] skaičių vienam gyventojui“.

Baltųjų rūmų prognozės rodo, kad koronavirusas šalyje gali pareikalauti 100 000–240 000 gyvybių.