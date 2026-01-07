JAV pajėgos užėmė sankcionuotą tanklaivį, jį lydėję rusų karo laivai tik bejėgiškai stebėjo

Anksčiau paskelbta, kad Rusija pasiuntė povandeninį laivą lydėti tuščio naftos tanklaivio, kurį jau kelias savaitę persekioja JAV kariuomenė, tačiau rusų žiniasklaidos duomenimis, niekuo netrukdė amerikiečių operacijai.
JAV šį naftos tanklaivį, anksčiau vadintą „Bella 1“, persekioja nuo to laiko, kai jis išvengė dalinės JAV blokados aplink Venesuelą. Praėjusio mėnesio pabaigoje JAV pakrančių apsaugai nepavyko į jį įsilaipinti.
JAV pareigūnai teigė, kad tanklaivis yra dalis vadinamojo Rusijos šešėlinio laivyno, pažeidžiančio tarptautines sankcijas.
Laivų stebėjimo svetainės „MarineTraffic“ duomenimis, šis Rusijos tanklaivis trečiadienį priartėjo prie Islandijos ekonominės zonos.
Verslo laikraštis „The Wall Street Journal“ (WSJ), remdamasis neįvardintu JAV pareigūnu, nurodė, kad Rusija pasiuntė „povandeninį laivą ir kitus karinius jūrų laivus“, kurie lydėjo šį tanklaivį.
Televizija „CBS News“ teigė, kad du JAV pareigūnai patvirtino, jog „Rusija pasiuntė povandeninį laivą ir kitus Rusijos karinio jūrų laivyno laivus“ kaip palydą.
Antradienį Rusijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad su susirūpinimu stebi JAV vykdomą tanklaivio persekiojimą ir dar prieš pasirodant pranešimams apie tanklaivio palydą pabrėžė, jog laivas, plaukiojantis su Rusijos vėliava, buvo toli nuo Jungtinių Valstijų krantų.
„Dėl mums neaiškių priežasčių Rusijos laivas sulaukia padidinto JAV ir NATO karinių pajėgų dėmesio – dėmesio, kuris akivaizdžiai neproporcingas jo taikiam statusui“, – teigė Rusijos ministerija.
Nuo tada, kai šį tanklaivį ėmė persekioti JAV pakrančių apsaugos tarnyba, jis pakeitė registracijos šalį į Rusiją ir pervadintas į „Marinera“. Skelbiama, kad praėjusį mėnesį įgula ant tanklaivio nupiešė Rusijos vėliavą.
JAV kariuomenė trečiadienį taip pat paskelbė apie sankcionuoto tanklaivio sulaikymą Karibų jūroje; tai jau antrasis šią dieną Amerikos pajėgų perimtas laivas.
JAV personalas „be incidentų sulaikė valstybinės priklausomybės neturintį, sankcionuotą „šešėlinio laivyno“ tanklaivį“, socialiniame tinkle „X“ pranešė už šią teritoriją atsakinga JAV Pietų vadavietė.
Perimtas laivas „M/T Sophia“ veikė tarptautiniuose vandenyse ir vykdė neteisėtą veiklą Karibų jūroje, tvirtino ji.
Naujausi komentarai