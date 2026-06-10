JAV pranešė apšaudžiusios ir neutralizavusios naftos tanklaivį, pažeidusį Irano uostų blokadą

Lėktuvas ankstesnės dienos vėlų vakarą „paleido tiksliųjų šaudmenų į laivo mašinų skyrių, kai įgula keletą kartų nepakluso JAV pajėgų nurodymams“, pranešė JAV centrinė vadavietė socialiniame tinkle „X“.
Centrinė vadavietė taip pat nurodė, kad minėtas laivas yra su Palau vėliava plaukiojantis „M/T Settebello“.
Tuo metu Indijos užsienio reikalų ministerija kiek anksčiau trečiadienį pranešė, kad po išpuolio prieš komercinį tanklaivį prie Omano krantų dingo trys įgulos nariai indai.
Naujasis Delis savo pareiškime pasmerkė išpuolį prieš laivą „Settebello“, teigdamas, kad „iš 24 laive buvusių įgulos narių indų iki šiol išgelbėtas 21, o dar trys indai, kaip pranešama, yra dingę“.
„Išpuoliai prieš laivybą regione kelia didelį susirūpinimą ir yra tiesioginis šiame regione vykstančio konflikto padarinys. Mes pakartotinai raginame nedelsiant sumažinti įtampą“, – pridūrė užsienio reikalų ministerija.
Po šio išpuolio Indija iškvietė JAV aukšto rango diplomatą Naujajame Delyje, kad pareikštų „griežtą protestą“.
Užsienio reikalų ministerija „iškvietė (JAV) reikalų patikėtinį ir pareiškė griežtą protestą“ dėl išpuolio prieš komercinį laivą, naujienų agentūrai AFP pranešė Indijos vyriausybės aukšto rango pareigūnas.
Hormuzo sąsiauris Persijos įlankoje – pasauliniam kuro tiekimui ypač svarbus vandens kelias – nuo karo Artimuosiuose Rytuose pradžios vasario pabaigoje, kai JAV ir Izraelis sudavė pirmuosius smūgius Iranui, yra beveik visiškai užblokuotas.
Derybose, kurios vyksta nuo balandžio galiojant trapioms paliauboms, iki šiol nebuvo pasiekta susitarimo dėl sąsiaurio atidarymo.
Jungtinės Karalystės (JK) jūrų prekybos operacijų agentūra anksčiau pranešė apie incidentą už 20 jūrmylių į šiaurės rytus nuo Omano Socharo miesto, teigdama, kad laivas pranešė apie vieną auką ir du dingusius įgulos narius.
„Vietos institucijos pranešė, kad tanklaivio mašinų skyriuje kilo gaisras, ir jos yra vietoje, padėdamos evakuoti įgulą“, – teigiama agentūros pranešime.
Tuo metu britų jūrų saugumo bendrovė „Vanguard Tech“ pranešė, kad su Palau vėliava plaukiojantis tanklaivis „Settebello“ „siuntė pagalbos signalą, nurodydamas, kad į jo mašinų skyrių, laivui plaukiant pro Socharą Omano įlankoje, pataikė raketa“ ir kad laive kilo gaisras.
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