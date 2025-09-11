JAV reperio automobilyje rasti pūvantys žmogaus palaikai

Automobilių stovėjimo aikštelės Holivude darbuotojai pirmadienį policijai pranešė apie iš transporto sklindantį dvoką.
Atvykusi policija automobilio bagažo skyriuje, kuris tokio tipo elektromobiliuose būna priekyje, rado į plastikinę plėvelę suvyniotą kūną.
„Mums pranešė šįryt, o automobilis čia stovi jau porą dienų“, – žurnalistams sakė Los Andželo policijos departamento atstovas Robertas Petersas (Robertas Pitersas).
Transporto priemonė registruota Teksase Davido Anthony Burke'o (Deivido Entonio Berko) vardu, pranešė naujienų kanalas ABC7.
20-metis D. A. Burke'as, žinomas sceniniu vardu D4vd, antradienį turėjo koncertuoti Mineapolyje – tai turėjo būti naujausia jo pasaulinio turo stotelė.
Jaunuolis išgarsėjo internete 2022 metais, kai jo daina „Romantic Homicide“ tapo proveržio hitu „TikTok“ platformoje.
Pastarąsias kelias dienas D4vd toliau skelbė įrašus socialiniuose tinkluose, reklamuodamas savo naują albumą, tačiau apie šiurpų radinį neužsiminė.
Automobilių stovėjimo aikštelė, kurioje buvo aptiktas šiurpus radinys, yra visai šalia milijardieriaus technologijų magnato Elono Musko (Ilono Masko) naujosios užkandinės „Tesla Diner“, kuri liepą buvo iškilmingai atidaryta Holivudo kalvose.
Naujausi komentarai