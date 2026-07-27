JAV per šaudynes Siatlo maisto festivalyje žuvo mažiausiai trys žmonės

Policija sulaikė įtariamąjį, teigė Siatlo merė Katie Wilson savo pareiškime, apibūdindama incidentą kaip „siaubingą smurto aktą“.
Bendroje spaudos konferencijoje su mere policijos vadovo pavaduotojas Tyrone‘as Davisas žiniasklaidai pranešė, kad, be sulaikyto įtariamojo, šiuo metu vyksta dar vieno asmens paieška.
JAV transliuotojas CNN citavo T. Daviso žodžius, kad šie du asmenys, kaip manoma, festivalio metu pradėjo šaudyti vienas į kitą. Du žmonės žuvo įvykio vietoje, o trečiasis mirė ligoninėje nuo patirtų sužalojimų, sakė jis.
Šaudynės įvyko „Seattle center“ teritorijoje, kur savaitgalį vyko kasmetinis maisto festivalis „Bite of Seattle“, pranešė policija platformoje „X“.
Šis nemokamas kasmetinis renginys per tris dienas pritraukia apie 350 tūkst. lankytojų.
Šaudymo motyvas kol kas nežinomas.
Liudininkai, kuriuos citavo „Seattle Times“ ir kitos vietos žiniasklaidos priemonės, teigė, kad po šūvių kilo panika, dėl kurios festivalio lankytojai puolė bėgti iš įvykio vietos.
„Ginklų smurtas pakeičia šeimas visiems laikams“, – sakė K. Wilson, pridurdama, kad miestas gedi kartu su aukomis bei jų šeimomis ir informuos visuomenę apie tyrimo eigą.
Pasak nevyriausybinės organizacijos „Gun Violence Archive“ (GVA), kuri registruoja su šaunamaisiais ginklais susijusius incidentus JAV, šis incidentas yra vienas iš mažiausiai 271, šiais metais jau įvykusio šalyje, kurio metu kulkos pataikė į mažiausiai keturis žmones.
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