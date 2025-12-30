JAV smogė prieplaukai Venesueloje

JAV lyderis patvirtino šį incidentą, stiprėjant spaudimo kampanijai prieš Venesuelos kairiųjų prezidentą Nicolą Maduro, kuris, savo ruožtu, apkaltino D. Trumpą siekiu nuversti režimą.
„Prieplaukos zonoje, kur laivai pakraunami narkotikais, įvyko didelis sprogimas“, – JAV prezidentas sakė žurnalistams savo kurorte „Mar-a-Lago“ Floridoje, kur priėmė Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu.
„Mes smogėme visiems laivams, o dabar smogėme zonai, tai yra veiklos zona, ten jie vykdo veiklą. Ir jos nebėra“, – pridūrė D. Trumpas.
JAV prezidentas neatskleidė, ar tai buvo karinė operacija, ar Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) operacija, nei kur įvyko smūgis, pažymėdamas tik, kad tai buvo „palei krantą“.
Šaltiniai, susipažinę su operacija, portalams CNN ir „The New York Times“ pranešė, kad CŽV surengė dronų smūgį prieplaukos objektui.
Manoma, kad smūgis buvo nukreiptas prieš Venesuelos gaują „Tren de Aragua“, nors operacijos metu ten nieko nebuvo ir buvo išvengta aukų, pranešė JAV žiniasklaida.
Venesuelos valdžia šio įvykio kol kas oficialiai nekomentavo.
Kiek anksčiau Pentagonas dėl klausimų apie šią operaciją nurodė kreiptis į Baltuosius rūmus. Į naujienų agentūros AFP prašymą pateikti komentarą Baltieji rūmai neatsakė.
Pirmadienį paklaustas, ar pastaruoju metu kalbėjosi su N. Maduro, JAV prezidentas atsakė, kad jie kalbėjosi „gana neseniai“, bet esą „nieko ypatingo iš to neišėjo“.
D. Trumpas atskleidė operacijos detales paprašytas išsamiau paaiškinti savo paties komentarus penktadienį transliuotame interviu radijui, kuriuose buvo primą kartą užsiminta apie sausumos smūgį.
„Jie turi didelę gamyklą arba didelį objektą, (...) iš kur atplaukia laivai“, – milijardieriui rėmėjui Johnui Catsimatidisui Niujorko radijo stotyje WABC penktadienį pasakojo JAV prezidentas.
„Prieš dvi naktis mes tai sunaikinome. Mes jiems smogėme labai stipriai“, – pridūrė D. Trumpas.
JAV prezidentas šiame interviu nenurodė, kur tiksliai tas objektas yra, ir nepateikė jokių kitų detalių.
D. Trumpas jau keletą savaičių grasino „netrukus“ pradėsiantis sausumos operacijas prieš narkotikų kartelius regione, o šie smūgiai yra pirmasis akivaizdus jos pavyzdys.
Naujas JAV smūgis Ramiajame vandenyne
Nuo rugsėjo mėnesio JAV kariuomenė surengė mažiausiai 30 smūgių prieš, jos teigimu, laivus, kuriais į Jungtines Valstijas buvo gabenami narkotikai.
Tačiau administracija nepateikė jokių įrodymų, kad taikiniais tapę laivai buvo susiję su narkotikų kontrabanda, o tai sukėlė diskusijas dėl šių operacijų teisėtumo.
Tarptautinės teisės ekspertai ir teisių gynimo organizacijos teigia, kad šie smūgiai, tikėtina, prilygsta neteisminėms egzekucijoms, bet Vašingtonas tokį kaltinimą neigia.
Po D. Trumpo pirmadienio pasisakymų JAV kariuomenė socialiniuose tinkluose paskelbė surengusi dar vieną smūgį laivui rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje. Per šią ataką žuvo du žmonės, o bendras žuvusių jūrų kampanijos metu skaičius pasiekė mažiausiai 107.
JAV kariuomenės pranešime nenurodoma, kur tiksliai smūgis įvyko.
D. Trumpo administracija stiprina spaudimą N. Maduro, kaltindama Venesuelos lyderį, kad jis pats vadovauja narkotikų karteliui. JAV lyderis Venesuelai įvedė naftos tanklaivių blokadą.
