JAV tris „Musulmonų brolijos“ skyrius paskelbė teroristinėmis organizacijomis

JAV iždo departamentas šį sprendimą antradienį argumentavo jų parama radikaliai palestiniečių grupuotei „Hamas“. Be to, skyriai esą skatina smurtines atakas prieš Izraelį ir JAV partneres. Grupuotės dedasi teisėtomis civilinėmis organizacijomis, tačiau užkulisiuose remia teroristines grupuotes, teigiama toliau pranešime. Grupuočių priskyrimas teroristinėms organizacijoms reiškia finansines sankcijas.
Egipto užsienio reikalų ministerija pasveikino sprendimą. Tai esą svarbus žingsnis, atspindintis grupuotės ekstremistinės ideologijos grėsmę regiono saugumui. JAV prezidentas Donaldas Trumpas atitinkamą procedūrą pradėjo lapkričio pabaigoje ir pavedė ją išnagrinėti valstybės sekretoriui Marco Rubio bei iždo sekretoriui Scottui Bessentui.
Trečiajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje Egipte įkurta „Musulmonų brolija“ yra viena seniausių ir įtakingiausių islamistinių organizacijų arabų pasaulyje. 2012 m. ji Egipte laimėjo pirmuosius laisvus prezidento rinkimus, tačiau praėjus metams po masinių protestų buvo nuversta kariuomenės ir nuo tada yra griežtai persekiojama.
„Musulmonų brolija“ daugelyje šalių veikia pogrindyje, tačiau kitose yra oficialiai pripažįstama. Pati grupuotė tikina atsisakiusi smurto.
