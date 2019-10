Jemeno karas nuo 2015 metų pareikalavo per 100 tūkst. gyvybių

Ginkluotų konfliktų vietų ir įvykių duomenų projektas (The Armed Conflict Location & Event Data Project, ACLED) pranešė, kad tarp aukų yra per 12 tūkst. civilių, žuvusių per tiesiogiai prieš juos nukreiptas atakas.

Konfliktas skurdžiausioje Arabų pasaulio valstybėje prasidėjo, kai 2014 metais Jemeno šiaurinę ir centrinę dalis užėmė Irano palaikomi sukilėliai, išstūmę tarptautinės bendruomenės pripažįstamą vyriausybę iš sostinės Sanos. Po kelių mėnesių, 2015 metų kovą, Saudo Arabijos vadovaujama koalicija pradėjo savo aviacijos kampaniją, siekdama neleisti sukilėliams husiams užvaldyti šalies pietus.

Per koalicijos antskrydžius buvo smogta daugybei mokyklų, ligoninių ir vestuvių procesijų. Per tas atakas žuvo tūkstančiai civilių jemeniečių. Husiai savo ruožtu surengė atakų prieš objektus Saudo Arabijoje, panaudodami bepiločius lėktuvus ir raketas. Sukilėliai taip pat įvykdė išpuolių prieš laivus Raudonojoje jūroje.