„Jie norėjo pavogti mano bulves“: balsus galvoje išgirdęs rusas sušaudė miegančių sutuoktinių porą

Rusijos žiniasklaidoje nuskambėjo žinia apie tragediją Irkutsko srityje. Kaip praneša kanalas „Baza“, 40-mečiai sutuoktiniai Jurijus ir Aliona ieškojo sezoninio uždarbio ir nusisamdė nukasti bulves atokiame ūkyje.
Kaip vėliau atskleidė policijos tyrimas, 70-metis ūkio šeimininkas buvo dosnus ir svetingas. Po dienos darbų pavaišino padienius darbininkus vakariene ir pats pasiūlė jiems pernakvoti. Nuo tada poros niekas nebematė.
Praėjus keletui dienų, Jurijaus ir Alionos artimieji kreipėsi į pareigūnus dėl jų dingimo. Ieškoti sutuoktinių padėjo ir apylinkės gyventojai. Ūkio šeimininkas tvirtino, kad nudirbę darbus samdiniai išvažiavo.
Policijai atvykus į jo sodybą, paaiškėjo, kad žudikas net nemėgino paslėpti nusikaltimo pėdsakų – apsikabinusių sutuoktinių kūnai rasti lovoje, kur ūkio šeimininkas juos ir nušovė.
Pareigūnams jis vėliau teigė, kad naktį „išgirdo balsus“, esą vyras su žmona planavo pavogti jo bulves. Ilgai nesvarstęs, jis griebė šautuvą ir nužudė miegančius žmones. Po to vyriškis tiesiog užrakino namus ir išėjo.
Naujausi komentarai