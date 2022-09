JK: Rusija gali dažniau atakuoti civilinius taikinius Ukrainoje

„Per pastarąsias septynias dienas Rusija vis dažniau taikosi į civilinę infrastruktūrą, net ir tais atvejais, kai tikriausiai nesuvokia tiesioginio karinio poveikio“, – per nuotolinę konferenciją sakė ministerija.

„Susidūrusi su nesėkmėmis fronto linijose, Rusija tikriausiai išplėtė vietų, į kurias yra pasirengusi smogti, skaičių, siekdama tiesiogiai pakenkti Ukrainos žmonių ir vyriausybės moralei“, – pridūrė ji.

Naktį apšaudyta ligoninė Mykolajivo mieste, svarbiame Juodosios jūros uoste, sakė regiono administracijos vadovas Vitalijus Kimas.

Jis taip pat nurodė, kad per apšaudymą kitose regiono dalyse buvo sužeisti du žmonės.

Naktį rusams apšaudžius Nikopolio miestą, esantį kitapus upės nuo didžiausios Europoje atominės elektrinės, buvo sužeisti trys žmonės, sakė Dnipropetrovsko srities administracijos vadovas Valentynas Rezničenka.

Šešių reaktorių Zaporižios atominę elektrinę kovą užėmė Rusijos pajėgos, tačiau ją eksploatuoja Ukrainos inžinieriai. Jos paskutinis reaktorius buvo išjungtas praėjusį sekmadienį po pasikartojančių elektros energijos tiekimo sutrikimų, nes dėl apšaudymo kilo pavojus svarbiausioms saugos sistemoms.

Išvakarėse pranešta, kad Zaporižios atominė elektrinė vėl prijungta prie Ukrainos energetinės sistemos.

Charkivo srityje, kur Ukrainos kontrpuolimas privertė Rusijos karius masiškai atsitraukti iš didžiosios regiono dalies, per praėjusią dieną per raketų atakas žuvo trys žmonės, įskaitant 11 metų mergaitę, pranešė regiono karinės administracijos vadovas Olehas Synjehubovas.

Rytinės Donecko srities, kurią nuo 2014 metų iš dalies kontroliuoja prorusiški separatistai, administracijos vadovas Pavlo Kyrylenka sakė, kad pastarąją parą žuvo penki žmonės.

Vašingtone įsikūręs analitinis centras „Institute for the Study of War“ teigė, kad Rusijos pajėgos Donecke toliau vykdo „beprasmiškas operacijas“ kaimuose, o ne stiprina fronto liniją.