JT: Afganistane milijonas vaikų kenčia nuo bado

Visame Afganistane 3,7 mln. vaikų kenčia nuo išsekimo, pranešė JT vaikų fondas UNICEF.
Tarp jų yra „vienas milijonas vaikų, kenčiančių nuo gyvybei pavojingo sunkaus ūmaus neprievalgio“ – pačios sunkiausios jo formos, sakė UNICEF atstovas Afganistane Tajudeenas Oyewale.
„Jei nebus gydymo ir nesugebėsime veikti greitai, tam milijonui vaikų gresia mirtis“, – per Ženevoje vykusią spaudos konferenciją iš Kabulo kalbėjo T. Oyewale.
Afganistanas pastaraisiais dešimtmečiais išgyveno ne vieną bado krizę, šalį alinant pilietiniam karui ir kitiems sunkumams. Ekonomikos žlugimas sekė po to, kai 2021 metais, pasitraukus JAV vadovaujamoms pajėgoms, į valdžią grįžo Talibano vyriausybė.
Atstovas teigė, kad beveik 40 proc. vaikų, paguldytų į ligonines dėl sunkaus išsekimo ir medicininių komplikacijų, buvo jaunesni nei šešių mėnesių kūdikiai.
Tuo tarpu vaikams iki dvejų metų pasireiškia daugiau nei 80 proc. sunkaus ūmaus neprievalgio atvejų Afganistane.
„Neprievalgis vaidina pagrindinį vaidmenį“ augant labai mažų vaikų mirčių skaičiui, sakė T. Oyewale.
Jis kalbėjo apie šalyje „gilėjančią mitybos krizę“ ir nurodė, kad šiais metais į ligonines dėl didelės rizikos, vidutinio sunkumo ir sunkaus išsekimo jau paguldyta daugiau nei pusė milijono vaikų.
2025 metų liepą užregistruota apie 6 tūkst. atvejų, o šių metų liepą šis skaičius viršijo 8 tūkst. – trečdaliu daugiau.
„Kai kuriose Pietų Afganistano dalyse kai kuriose ligoninėse vienai laisvai lovai dabar tenka trys ar keturi sunkaus neprievalgio kamuojami vaikai“, – įspėjo jis.
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