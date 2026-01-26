 JT: nuo metų pradžios Viduržemio jūroje galėjo žūti ar dingti šimtai migrantų

2026-01-26 17:42
BNS inf.

Jungtinių Tautų (JT) migracijos agentūra pirmadienį perspėjo, kad, gavus pranešimų apie pastarosiomis dienomis centrinėje Viduržemio jūros dalyje įvykusius aukų pareikalavusius valčių sudužimus, baiminamasi, jog jūroje dingo arba žuvo šimtai migrantų.

JT: nuo metų pradžios Viduržemio jūroje galėjo žūti ar dingti šimtai migrantų / Scanpix nuotr.

„Vos per pirmąsias 2026 metų savaites jau baiminamasi, kad dingo šimtai žmonių, kol laukiama šiuo metu dingusių valčių paieškos rezultatų“, – sakoma Tarptautinės migracijos organizacijos (IOM) pareiškime.

