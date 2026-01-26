„Vos per pirmąsias 2026 metų savaites jau baiminamasi, kad dingo šimtai žmonių, kol laukiama šiuo metu dingusių valčių paieškos rezultatų“, – sakoma Tarptautinės migracijos organizacijos (IOM) pareiškime.
JT: nuo metų pradžios Viduržemio jūroje galėjo žūti ar dingti šimtai migrantų
2026-01-26 17:42
Jungtinių Tautų (JT) migracijos agentūra pirmadienį perspėjo, kad, gavus pranešimų apie pastarosiomis dienomis centrinėje Viduržemio jūros dalyje įvykusius aukų pareikalavusius valčių sudužimus, baiminamasi, jog jūroje dingo arba žuvo šimtai migrantų.
Scanpix nuotr.
