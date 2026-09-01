Juodkalnijoje dėl trijų žmonių nužudymo ieškotas rusas rastas negyvas

Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, įtariamas trisdešimtmetis rusas nušovė tris šaudyklos darbuotojus Danilovgrade, netoli sostinės Podgoricos.
Po kelias valandas trukusių paieškų, kuriose dalyvavo specialieji daliniai ir sraigtasparnis, įtariamasis buvo surastas miške virš populiaraus pakrantės turistinio Herceg Novio miesto, esančio už daugiau nei 120 km nuo nusikaltimo vietos.
„Apsuptas įtariamasis, pamatęs, kad nebeturi kur bėgti, paleido ugnį į policijos pareigūnus, o po to nusižudė šautuvu“, – teigiama policijos pranešime.
Aukomis tapo du vyrai iš Podgoricos, kuriems buvo 20 ir 24 metai, bei 67 metų vyras iš Danilovgrado. Įtariamasis iš įvykio vietos paspruko vienai iš aukų priklausančia transporto priemone.
Daugiau informacijos apie žudynes Danilovgrade nepateikiama.
„Policija kartu su Podgoricos aukštesniąja valstybės prokuratūra tęsia tyrimą, kad nustatytų visas įvykio aplinkybes, įskaitant jo priežastį ir motyvą“, – pranešė policija.
Juodkalnijos ministras pirmininkas Milojko Spajičius pareiškė užuojautą aukų šeimoms ir paskelbė dviejų dienų gedulą šalyje nuo antradienio.
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