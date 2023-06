K. Spacey teisiamas dėl daugiau nei dešimtmečio senumo kaltinimų seksualiniu priekabiavimu

63 metų K. Spacey nepripažino savo kaltės dėl maždaug dešimties kaltinimų, įskaitant seksualinį priekabiavimą, nepadorų užpuolimą ir vertimą asmenį užsiimti seksualine veikla be sutikimo. Jei jis bus pripažintas kaltu, jam gali būti skirta laisvės atėmimo bausmė.

Aktorius į Londono Sautvarko Karūnos teismą atvyko likus maždaug dviem valandoms iki posėdžio pradžios.

K. Spacey sakė, kad išteisinamasis nuosprendis šioje byloje galėtų atgaivinti karjerą, kuri iš esmės sustojo nuo tada, kai žvaigždės, 1995 metais pelniusios pirmąjį „Oskarą“ už antraplanį vaidmenį filme „Įprasti įtariamieji“ (The Usual Suspects), atžvilgiu nuskambėjo kaltinimai seksualiniu priekabiavimu.

„Šiuo metu yra žmonių, kurie pasirengę mane pasamdyti, kai tik Londone man bus panaikinti kaltinimai“, – sakė K. Spacey šį mėnesį vokiečių žurnalo „Zeit“ paskelbtame retame interviu. Jis teigė, kad žiniasklaida pavertė jį monstru.

Kaltinimai, susiję su vyrais, kuriems dabar yra 30–50 metų, susiję su laikotarpiu nuo 2001-ųjų iki 2013-ųjų, tai yra didžiąją dešimtmečio dalį, kai jis gyveno Jungtinėje Karalystėje ir iki 2015 metų ėjo Londono teatro „The Old Vic“ meno vadovo pareigas.

Planuojama, kad teismo procesas Sautvarko karūnos teisme truks keturias savaites.

Aktorius yra paleistas už užstatą.

K. Spacey nuopuolis įvyko Jungtinėse Valstijose vykstant judėjimui #MeToo, kai dėl kaltinimų jis buvo išmestas iš „Netflix“ politinio trilerio „Kortų namelis“ (House of Cards), kuriame sukūrė pagrindinį vaidmenį. Jis buvo iškirptas iš baigto filmo „Visi pasaulio pinigai“ (All the Money in the World), o scenos perfilmuotos su Christopheriu Plummeriu (Kristoferiu Plameriu).

XX amžiaus dešimtajame dešimtmetyje K. Spacey tapo vienu garsiausių savo kartos aktorių, vaidinęs tokiuose filmuose kaip „Konkurentai“ (Glengarry Glen Ross) ir „Los Andželas slaptai“ (LA Confidential). Antrąjį „Oskarą“ jis gavo už vaidmenį 1999 metų filme „Amerikietiškos grožybės“ (American Beauty).

Neseniai K. Spacey pirmą kartą per kelerius metus vaidino kine – 2022 metais pasirodė italų režisieriaus Franco Nero (Franko Nero) filme „The Man Who Drew God“ ir vaidino velionį Kroatijos prezidentą Franjo Tudjmaną (Franją Tudžmaną) biografiniame filme „Once Upon a Time in Croatia“. Jis taip pat sukūrė vaidmenį dar nepasirodžiusiame JAV filme „Peter Five Eight“.

Sausio mėnesį Italijos nacionalinis kino muziejus Turine įteikė jam apdovanojimą už viso gyvenimo nuopelnus. Jis taip pat vedė meistriškumo kursus ir pristatė filmą „Amerikietiškos grožybės“ išparduotame seanse. Tai laikoma pirmąja K. Spacey viešąja kalba per penkerius metus.

K. Spacey pasveikino organizatorius už tai, kad ryžtingai gina meninius pasiekimus, ir už tai, kad turėjo drąsos jį pakviesti.