Karas: Donbase vyksta lemiamas mūšis – griaudi sprogimai, ukrainiečiai – tai yra pragaras

„Dabar galime patvirtinti, kad Rusijos kariai pradėjo mūšį dėl Donbaso, kuriam ilgai ruošėsi. Šiam puolimui yra priskirta didžiulė Rusijos kariuomenės dalis“, – „Telegram“ nurodė V. Zelenskis.

„Nesvarbu, kiek Rusijos karių čia bus atgabenta, mes kausimės. Mes ginsimės“, – pridūrė jis.

Susirėmimai Rytų Ukrainoje suintensyvėjo Rusijai atitraukus pajėgas nuo sostinės Kyjivo apylinkių ir sutelkus jas Donbase, kurio dalį nuo 2014 metų kontroliuoja Maskvos remiami separatistai

Ukraina jau kurį laiką prognozavo plataus masto Rusijos puolimą Donbase ir iš anksto ragino šio regiono gyventojus pasitraukti į vakarus.

„Prasidėjo antroji karo fazė“, – sakė V. Zelenskio administracijos vadovas Andrijus Jermakas.

Donbaso kontrolė užtikrintų Maskvai sausumos koridorių, jungiantį su Rusijos aneksuotu Krymo pusiasaliu.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas prieš pat invaziją į Ukrainą vasario pabaigoje pasirašė įsakus dėl dviejų Ukrainos rytuose įsitvirtinusių Maskvos remiamų separatistų „liaudies respublikų“ nepriklausomybės pripažinimo.

Mariupolis nepasiduoda

Regiono pietuose Rusija toliau veržė apsiausties žiedą aplink Ukrainos pajėgų tebekontroliuojamus Mariupolio uostamiesčio rajonus.

Nors padėtis šiame mieste atrodo vis labiau beviltiška, vienas aukšto rango JAV Gynybos departamento pareigūnas sakė, kad dėl Mariupolio tebekovojama.

Anot Pentagono pareigūno, Rusija savo pajėgas Rytų Ukrainoje papildė 11 bataliono taktinių grupių, papildytų artilerijos pajėgumais, sraigtasparniais ir logistikos palaikymu. Šaltinis sakė, kad šiuo metu Ukrainoje veikia iš viso 76 bataliono taktinių grupės.

Pirmadienį prie Ukrainos sienų taip pat buvo atgabentos pirmosios siuntos pagal naująjį JAV karinės pagalbos paketą, turintį padėti Kyjivui atremti Rusijos invaziją.

Balandžio 13-ąją Vašingtonas paskelbė skirsiantis Ukrainai 800 mln. vertės karinių priemonių, įskaitant sraigtasparnius, haubicas ir šarvuotuosius transporterius.

Antradienį Jungtinės Valstijos planuoja surengti pasitarimą vaizdo ryšiu su sąjungininkas dėl konflikto Ukrainoje, Maskvai sutelkus dėmesį į puolimą Donbase, nuo 2014 metų iš dalies kontroliuojamame prorusiškų separatistų.

Smūgiai visoje Ukrainoje

Maskvos pajėgos pirmadienį atakavo taikinius visoje Ukrainoje. Vakariniame Lvivo mieste per smūgius žuvo mažiausiai septyni žmonės.

Nuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24 dieną Lvivas buvo menkai paveiktas Rusijos vykdomų bombardavimų. Miestas ir jo apylinkės tapo prieglobsčiu daugybei žmonių, pasitraukusių iš intensyvių karo veiksmų zonų kitose šalies vietose.

Tačiau „šiandien aiškiai supratome, kad Ukrainoje jokių saugių vietų nebėra. Čia labai pavojinga“, – po smūgių Lvive naujienų agentūrai AFP sakė banko darbuotoja, vardu Natalia.

Rusijos gynybos ministerija pirmadienį nurodė smogusi 16 „karinių taikinių“ įvairiose Ukrainos vietose.

Tarp atakuotų objektų buvo vienas sandėlis netoli Lvivo. Maskva teigė, kad jame buvo laikomi ginklai, neseniai atgabenti į Ukrainą iš JAV ir Europoe.

Prieš pat V. Zelenskio pareiškimą Luhansko regiono administracijos vadovas Serhijus Haidajus taip pat paskelbė apie Rusijos puolimą.

„Tai – pragaras. Puolimas, tas, apie kurį kalbėjome savaites, prasidėjo. Nuolatiniai susirėmimai vyksta Rubižnėje ir Popasnoje, kituose taikiuose miestuose“, – feisbuke rašė pareigūnas.

Anot vietos pareigūnų, nuo Rusijos apšaudymų Rytų Ukrainoje pirmadienį žuvo aštuoni civiliai.

Jūsų atsisakymas atverti šiuos humanitarinius koridorius ateityje taps pagrindu teisiškai persekioti visus, susijusius su karo nusikaltimais.

S. Gaidajus nurodė, kad keturi žmonės žuvo bandydami pabėgti iš Kreminos miesto Luhansko srityje; jį Maskvos pajėgos užėmė pirmadienį.

„Rusijos kariuomenė jau ten įžengė su dideliu kiekiu karinės technikos... Mūsų gynėjai atsitraukė į naujas pozicija“, – per socialinius tinklus pranešė S. Haidajus.

Tačiau Ukrainos prezidento patarėjas Oleksijus Arestovyčius sakė, kad Rusijos pajėgos Kreminos dar neužėmė.

Ukrainos pareigūnai pirmadienį, antrą dieną iš eilės, sustabdė evakuaciją iš Rusijos puolimo kelyje atsidūrusių miestų ir miestelių, kaltindami rusų pajėgas blokuojant ir apšaudant atsitraukimo maršrutus.

Vicepremjerė Iryna Vereščuk ragino Maskvą atverti humanitarinius koridorius iš Mariupolio į kitą Azovo pakrantės uostamiestį – Berdianską.

„Jūsų atsisakymas atverti šiuos humanitarinius koridorius ateityje taps pagrindu teisiškai persekioti visus, susijusius su karo nusikaltimais“, – per platformą „Telegram“ rašė pareigūnė.

Mariupolio miesto taryba pirmadienį nurodė, kad daugiau kaip tūkstantis civilių yra įstrigę metalurgijos įmonėje „Azovstal“, kur yra įsitvirtinusios Ukrainos pajėgos, įsitraukusios į žūtbūtinę kovą su atakuojančiomis Rusijos pajėgomis.

Šie žmonės „daugiausiai yra moterys su vaikais ir senyvi“ asmenys, sakoma tarybos „Telegram“ žinutėje.

Pentagonas: pirmieji ginklai iš naujo pagalbos paketo pasiekė Ukrainą

Pirmieji ginklai iš naujo JAV karinės pagalbos paketo pasiekė Ukrainos pasienį. Keturi lėktuvai sekmadienį atgabeno karinės įrangos Ukrainai, pirmadienį pareiškė aukštas JAV gynybos departamento pareigūnas, nenorėjęs skelbti savo pavardės. Netrukus esą laukiama penkto skrydžio.

Baltieji rūmai apie 800 mln. dolerių (737 mln. eurų) vertės karinę pagalbą Ukrainos pajėgoms kovoje su Rusijos invaziniais daliniais paskelbė trečiadienį. Į naująjį paramos paketą įtraukta 18 155 mm haubicų, 200 M113 tipo šarvuotų automobilių, 11 Mi-17 sraigtasparnių, 100 kitokių šarvuočių, taip pat artilerijos amunicija.

Pentagono atstovas Johnas Kirby‘is sakė, kad NATO rytiniame flange dislokuoti JAV kariai „per ateinančias kelias dienas“ pradės apmokyti ukrainiečių karius, kaip naudotis 155 mm haubicomis. Šių ginklų JAV Ukrainai perduoda pirmą kartą. 155 mm haubicos yra moderniausia šių ginklų versija.

Baltieji rūmai tuo tarpu pranešė, kad prezidentas Joe Bidenas neketina vykti į Ukrainą. Tokių planų nėra, patvirtino jo atstovė Jen Psaki. V. Zelenskis sekmadienį interviu CNN televizijai pareiškė viltį, kad JA prezidentas aplankys jo šalį.

JAV vyriausybė ketina siųsti į Ukrainą kitą aukštą atstovą. Tai gali būti valstybės sekretorius Antony‘is Blinkenas arba gynybos sekretorius Lloydas Austinas.

Ukraina: sunaikinta ar apgadinta 30 proc. šalies infrastruktūros

Per Rusijos invaziją, Ukrainos duomenimis, iki šiol apgadinta arba sugriauta iki 30 proc. šalies infrastruktūros. Padaryta žala siekia apie 100 mlrd. dolerių (92,4 mlrd.) eurų, sakė infrastruktūros ministras Oleksandras Kubrakovas, kurį cituoja agentūra „Reuters“.

Sugriauta arba apgadinta per 300 tiltų nacionalinės reikšmės keliuose, reikės tvarkyti arba atnaujinti daugiau kaip 8 000 km kelių. Be to, susprogdinta dešimtys geležinkelio tiltų. O. Kubrakovas pareiškė viltį, kad Vakarų šalys padės atstatyti Ukrainą.

Britai siunčia į Ukrainą šarvuotus raketų paleidimo įrenginius

Rusijai pradėjus plataus masto puolimą ir siekiant perimti šalies rytų kontrolę, Jungtinė Karalystė netrukus nusiųs Ukrainai šarvuotų raketų paleidimo įrenginių.

Kaip rašo laikraštis „The Sun“, Gynybos ministerija prieš dvi savaites Solsberio lygumoje ukrainiečiams pademonstravo didelio greičio raketų paleidimo įrenginį „Stormer“ (HVM), o laikraštis priduria, kad 13 tonų sveriančias transporto priemones per kelias dienas į karą galima nuskraidinti transporto lėktuvais C-17.

Neturime duomenų, kad tuo metu, kai nuskendo laivas, jame buvo atominių ginklų.

„Stormer“ gamina „BAE Systems“, jam valdyti reikia tik trijų žmonių, jame naudojamos raketos „Starstreak“, kuriomis galima numušti žemai skrendančius orlaivius.

Pentagonas: nuskendusiame laive „Moskva“ branduolinio ginklo nebuvo

Nuskendusiame rusų karo laive „Moskva“, JAV vyriausybės vertinimu, branduolinio ginklo nebuvo. „Neturime duomenų, kad tuo metu, kai nuskendo laivas, jame buvo atominių ginklų“, – pirmadienį sakė aukštas Pentagono atstovas. Tikslių duomenų apie įgulos likimą jis pasakyti negalėjo. Esą yrą duomenų, kad dalis jūreivių išgyveno. Tačiau labai tikėtina, kad yra ir žuvusiųjų.

Rusijos gynybos ministerija prieš tai paskelbė vaizdo įrašą, kuriame esą matyti šimtai „Moskva“ laivo įgulos narių. Tačiau neaišku, nei kada įrašas darytas, nei ar tai iš tiesų yra „Moskva“ įgula, sakė Pentagono atstovas.

„Mes negalime pasakyti, kiek buvo išgyvenusiųjų ar kiek jūreivių nuskendus laivui žuvo“, – pridūrė atstovas.

Baltieji rūmai: J. Bidenas neplanuoja aplankyti Ukrainos

J. Bidenas neplanuoja apsilankyti Kyjive, nors V. Zelenskis ragina jį tokiu būdu pademonstruoti Amerikos paramą ukrainiečių kovai su įsiveržusia Rusija, pirmadienį pranešė Baltieji rūmai.

„Nėra jokių planų prezidentui [ten] vykti. Noriu tiesiog tai pakartoti“, – žurnalistams sakė Baltųjų rūmų atstovė Jen Psaki (Džen Psaki).

Virtinė Europos lyderių pastarosiomis savaitėmis jau pabuvojo karo sąlygomis gyvenančiame Kyjive ir susitiko su V. Zelenskiu.

Tačiau J. Bideno vizitas sukeltų daug daugiau sunkumų siekiant užtikrinti saugumą. J. Bideno administracija sakė, kad jis nori pasiųsti kurį nors aukšto rango pareigūną, pavyzdžiui, valstybės sekretorių Antony Blinkeną (Entonį Blinkeną) ar gynybos sekretorių Lloydą Austiną (Loidą Ostiną).

Praeitą savaitę J. Bidenas sakė, kas „svarstome šį sprendimą“, tačiau žurnalisto paklaustas, ar galėtų nuvykti į Kyjivą, prezidentas atsakė „Taip“, ir tai sukėlė šurmulį.

J. Psaki pirmadienį pabrėžė, kad „jeigu kas nors ten vyktų... dėl saugumo priežasčių to nedėstytume čia arba bet kur vyriausybėje – kas, jeigu ar kada“.

J. Bideno vyriausioji atstovė taip pat patvirtino, kad esama vilčių vėl atidaryti JAV ambasadą Kyjive, bet nenurodė, kada tai galėtų įvykti.

„Be abejo, tai mūsų tikslas, – sakė J. Psaki. – Aišku, kad turėti vietoje dirbančių diplomatų yra svarbu.“

Duodamas interviu, kurį sekmadienį parodė televizija CNN, V. Zelenskis sakė manąs, kad J. Bideno vizitas gali įvykti, „bet tai, žinoma, jo sprendimas, ir tai priklauso nuo saugumo padėties“.

„Manau, jis yra Jungtinių Valstijų lyderis. Štai kodėl jis turėtų atvykti ir pamatyti“, – tęsė V. Zelenskis.

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba gyrė J. Bideno iki šiol teiktą palaikymą jo šaliai. Per televizijos CBS sekmadienį parodytą interviu jis sakė, kad JAV prezidento vizitas „būtų svarbi palaikymo žinia“.

„Abiejų prezidentų asmeninis susitikimas taip pat galėtų atverti kelią tolesniam atsargų ir... JAV ginklų tiekimui Ukrainai, taip pat diskusijoms dėl šio konflikto galimo politinio sprendinio“, – pridūrė diplomatijos vadovas.

JT diskutuos dėl Saugumo Tarybos nuolatinių narių veto teisės apribojimo

Lichtenšteinas antradienį ketina sušaukti JT Generalinę Asamblėją ir aptarti Vašingtono remiamą rezoliucijos projektą, kuriame reikalaujama, kad penkios nuolatinės Saugumo Tarybos narės pagrįstų savo veto teisės naudojimą.

Ši sena idėja, kurios tikslas – priversti nuolatines Saugumo Tarybos nares apriboti savo veto teisės naudojimą, buvo atgaivinta neseniai Rusijai įsiveržus į Ukrainą.

Maskva, naudodamasi veto teise, paralyžiuoja veiksmus JT Saugumo Taryboje, kuri turėtų įsikišti į tokius konfliktus kaip taikos pasaulyje garantas, kaip apibrėžta JT Chartijoje.

Balsuojama būtų dėl Lichtenšteino pasiūlymo, kuriam pritarė apie 50 šalių, įskaitant JAV, bet ne dėl kurios nors iš keturių kitų nuolatinių Saugumo Tarybos narių – Rusijos, Kinijos, Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės, teigė diplomatai.

Saugumo Taryboje taip pat yra 10 nenuolatinių narių, kurios neturi veto teisės.

Pasiūlymo tekste, kurį gavo agentūra AFP, numatoma sušaukti 193 narių Generalinę Asamblėją „per 10 darbo dienų nuo vienos ar daugiau nuolatinių Saugumo Tarybos narių pasinaudojimo veto teise ir surengti debatus dėl situacijos, kurios atžvilgiu veto buvo pareikštas“.

295 veto nuo 1946 metų

Tarp iniciatorių, įsipareigojusių balsuoti už projekto tekstą, yra Ukraina, Japonija ir Vokietija. Pastarosios dvi šalys tikisi gauti nuolatinių narių vietas galimai išplėstoje Saugumo Taryboje dėl savo pasaulinės politinės ir ekonominės įtakos.

Indijos, Brazilijos, Pietų Afrikos Respublikos ir kitų pretendentų į galimą nuolatinę vietą pozicijos dar neatskleistos.

Pasak vieno diplomato, Prancūzija, net ir nebūdama tarp iniciatorių, balsuos už rezoliucijos projektą.

Kaip balsuos JK, Kinija ir Rusija, kurių parama būtų labai svarbi tokiai prieštaringai vertinamai iniciatyvai, nėra aišku.

Nuo 1946 metų, kai Sovietų Sąjunga pirmą kartą pasinaudojo veto teise, Maskva tai darė 143 kartus, gerokai aplenkdama JAV (86), JK (30), Kiniją ir Prancūziją (po 18).

„Esame ypač susirūpinę dėl gėdingo Rusijos piktnaudžiavimo veto teise per pastaruosius du dešimtmečius“, – teigė JAV ambasadorė JT Linda Thomas-Greenfield.

Ji pridūrė, kad Lichtenšteino rezoliucijos priėmimas „bus svarbus žingsnis visų nuolatinių Saugumo Tarybos narių atskaitomybės, skaidrumo ir atsakomybės link“.

Japonija perduos Ukrainai apsaugos nuo cheminio ginklo priemonių

Japonija perduos Ukrainai apsauginių kaulių ir rūbų, skirtų apsisaugoti nuo cheminio ginklo. Tai antradienį paskelbė Japonijos gynybos ministras Nobuo Kishis. Be to, Ukrainai jos gynybiniame kare prieš Rusiją bus skirta komercinių dronų žvalgybai. Taip atsižvelgiama į vyriausybės Kyjive prašymą.

„Mes ir toliau teiksime Ukrainos vyriausybei kiek įmanoma didesnę paramą“, – pabrėžė ministras. Neseniai Japonija jau perdavė neperšaunamų liemenių, šalmų ir karinių rūbų kovai žiemą.

Įgyvendinant ekonomines sankcijas Maskvai, antradienį Japonijoje įsigaliojo draudimas importuoti iš Rusijos 38 prekes, įskaitant degtinę ir medienos produktus. Uždrausti produktai sudaro kiek daugiau nei 1 proc. importo iš Rusijos, pranešė japonų naujienų agentūra „Kyodo“. Japonija, griežtindama sankcijas Rusijai, veikia kartu su Vakarais.