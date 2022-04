Karas: Rusija ruošiasi dideliam puolimui rytuose, palydovinės nuotraukos patvirtina Bučo skerdynes

Ukrainos kariuomenės batalionai ir užsienio samdiniai antradienio rytą evakuaciniu koridoriumi galės saugiai palikti miestą Kyjivo vyriausybės kontroliuojamų teritorijų kryptimi, pirmadienį pareiškė generolas majoras Michailas Mizincevas iš Rusijos gynybos ministerijos. „Visiems, kurie sudės ginklus, bus garantuota gyvybė“, – pridūrė jis.

Antradienį vėl turėtų būti mėginama iš miesto evakuoti ir civilius bei užsienio piliečius, kalbėjo M. Mizincevas. Anot jo, praėjusiomis dienomis Ukrainos pusė vis trukdė išvežti žmones iš Mariupolio.

Savo vakarinėje ataskaitoje Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad per naujas atakas sunaikinti du amunicijos sandėliai ir degalų saugykla, taip pat dvi vadavietės. Be to, prorusiški separatistai Luhansko regione pasistūmėjo dar 2 km. Luhansko sritis, Rusijos duomenimis, 90 proc. nekontroliuojama Ukrainos.

Rusijos ambasadorius JT: žiaurumai Bučoje „inscenizuoti“

Rusijos ambasadorius JT Vasilijus Nebenzia gyventojų žudynes Ukrainos Bučos mieste pavadino „inscenizuota provokacija“. Tai „bjauri režimo Kyjive provokacija“, – sakė jis pirmadienį spaudos konferencijoje Niujorke. Rusų kariai, anot jo, nepadarė to, kuo yra kaltinami, jie nevykdė žiaurumų prieš civilius Ukrainoje. „To nėra, to nebuvo ir to niekada nebus“, – pažymėjo ambasadorius.

Tai „bjauri režimo Kyjive provokacija.

Rusija turi visa tai patvirtinančių įrodymų, kuriuos kuo greičiau pateiks JT Saugumo Tarybai, kalbėjo V. Nebenzia. Rusija, anot jo, jau pirmadienį paprašė surengti specialų JT Saugumo Tarybos posėdį. Tačiau šiuo metu pirmininkaujanti Didžioji Britanija nusprendė tai palikti jau paskirtam posėdžiui antradienį – tai N. Nebenzia griežtai sukritikavo.

Po Rusijos dalinių pasitraukimo iš Kyjivo Bučos priemiesčio civilių kūnų vaizdai gatvėse sukėlė siaubą užsienyje. Ukrainos pajėgos dėl žiaurumų kaltina rusų dalinius, kurie buvo užėmę miestą. Maskva kaltinimus neigia.

JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas pareiškė esąs „labai šokiruotas“ ir pareikalavo nepriklausomo tyrimo.

LNK reportažas:

Palydovinės nuotraukos duoda atkirtį Rusijos pareiškimams dėl žudynių Bučoje

Palydovų padarytos nuotraukos veikiausiai paneigia Maskvos pareiškimus, kad netoli Kyjivo esančiame Bučos mieste gatvėse gulintys lavonai civiliais drabužiais atsirado ten jau atsitraukus Rusijos pajėgoms.

Pirmadienį paskelbtoje kovo viduryje padarytoje nuotraukoje matyti, kad Bučos gatvėse keletas civilių lavonų guli gatvėje tose pačiose vietose, kur, anot Ukrainos pareigūnų, jie buvo rasti atsitraukus Rusijos pajėgoms, kelias savaites kontroliavusioms tą teritoriją į šiaurės vakarus nuo sostinės.

„Didelės raiškos „Maxar“ palydovo nuotraukos, padarytos virš Bučos Ukrainoje (į šiaurės vakarus nuo Kyjivo), patvirtina ir pagrindžia pastaruosius socialinių tinklų vaizdo įrašus ir nuotraukas, rodančias kūnus, gulinčius gatvėse ir paliktus atvirose vietose ištisas savaites“, – sakoma pirmadienį bendrovės „Maxar Technologies“ atstovo Stepheno Woodo (Stiveno Vudo) paskelbtame pranešime.

JAV dienraštis „The New York Times“ paskelbė straipsnį, kuriama analizuojama padėtis, užfiksuota Bučos Obelų gatvėje. Balandžio 1–2 dienomis nufilmuotuose vaizdo įrašuose matyti, kad šioje gatvėje guli virtinės žmonių kūnai, o palyginus su vaizdu, matomu anksčiau padarytose palydovinėse, nuotraukose daroma išvada, kad lavonai ten gulėjo mažiausiai prieš tris savaites, kai miestą tebekontroliavo Rusijos pajėgos.

Naujienų agentūros AFP fotografai į Bučą atvyko šeštadienį ir tiesiogiai patvirtino, jog miesto gatvėse gulėjo apie 20 lavonų. Visos šios aukos vilkėjo civilius drabužius, kai kurioms buvo surištos rankos.

Šie vaizdai išprovokavo įtūžį visame pasaulyje ir kaltinimus dėl karo nusikaltimų.

Rusijos gynybos ministerija savo ruožtu Maskvos atsakomybę neigė. Anot jos, visi Rusijos daliniai „visiškai pasitraukė iš Bučos jau kovo 30 dieną“, o Kremlius tvirtino, kad tame mieste padarytos šiurpios nuotraukos ir vaizdo įrašai yra Ukrainos inscenizuotos „klastotės“.

Tokią pačią poziciją Rusija pirmadienį išsakė Jungtinėse Tautose. Maskvos ambasadorius prie JT Vasilijus Nebenzia per spaudos konferenciją teigė, kad Bučoje nufilmuotų ir nufotografuoti lavonų nebuvo iki Rusijos pajėgoms atsitraukiant iš miesto.

„Staiga jie atsirado gatvėse, gulintys ant kelio vienas po kito, kairėje ir dešinėje. Kai kurie jų juda, kai kurie rodo gyvybės ženklus“, – kalbėjo diplomatas ir tvirtino, kad šios scenos buvo „surežisuotos ukrainiečių informacinio karo mašinos“.

Tačiau „Maxar“ palydovo nuotraukos, padarytos kovo 19 ir 21 dienomis, rodo, kad Bučos Obelų gatvėje daug lavonų gulėjo jau tuo metu.

Kaip rodo „The New York Times“ analizė, „Maxar“ nuotraukose matomi tamsūs objektai, kurie yra panašaus dydžio kaip žmonių kūnai, toje gatvėje atsirado kažkuriuo metu tarp kovo 9 ir 11 dienos.

Daugelis palydovinėse nuotraukose matomų lavonų atrodo gulintys lygiai tose pačiose vietose, kaip ir matomi vaizdo įraše, padarytame toje pačioje gatvėje vieno ukrainiečio vietos savivaldos nario, taip pat nuotraukose, paskelbtose tarptautinėse žiniasklaidos priemonėse.

Pavyzdžiui, gretindamas palydovinių nuotraukų ir socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbto vaizdo įrašo vaizdus, dienraštis atkreipia dėmesį į vieną kūną, gulintį šalia dviejų automobilių. Kovo 21 dieną iš palydovo padarytoje nuotraukoje matyti, kad lavonas ir abu automobiliai buvo toje pačioje vietoje.

JAV leido parduoti Bulgarijai aštuonis naikintuvus F-16

JAV Gynybos departamentas pirmadienį suteikė leidimą parduoti Bulgarijai aštuonis naikintuvus F-16 už 1,67 mlrd. dolerių (1,51 mlrd. eurų), turinčius sustiprinti šalies karines oro pajėgas padidėjus grėsmei regione dėl Rusijos invazijos Ukrainoje.

„Siūlomas pardavimas pagerins Bulgarijos galimybes atsakyti į dabartines ir ateities grėsmes, leisdamas Bulgarijos karinėms oro pajėgoms įprasta tvarka naudoti modernius naikintuvus Juodosios jūros regione“, – sakoma Gynybos saugumo bendradarbiavimo agentūros (DSCA) pranešime.

Leidimas buvo suteiktas tęsiantis spėlionėms, ar kuri nors iš Vašingtono sąjungininkių NATO bloke galėtų perduoti Ukrainai naikintuvų MIG-29, kad šie galėtų būti naudojami kovai su Rusijos pajėgomis. JAV savo ruožtu tokiai sąjungininkai parūpintų amerikietiškos gamybos lėktuvų.

Bulgarija – viena iš trijų NATO šalių, turinčių MIG-29, kuriuos pilotuoti moka Ukrainos karo lakūnai. Šių lėktuvų taip pat turi Lenkija ir Slovakija.

Tačiau Pentagono atstovas Johnas Kirby (Džonas Kerbis), pirmadienį paklaustas apie F-16 pardavimą, nesureikšmino spėlionių, jog šis žingsnis gali būti susijęs su Bulgarijos MIG-29 perdavimu Ukrainai.

Kovo 19 dieną per JAV gynybos sekretoriaus Lloydo Austino (Loido Ostino) vizitą Bulgarijoje šalies premjeras Kirilas Petkovas sakė, kad tokio susitarimo nėra.

„Tačiau turiu pasakyti, kad būdami taip arti konflikto šiuo metu negalėsime pasiųsti karinės pagalbos Ukrainai“, – aiškino jis ir pridūrė, kad tokiai pagalbai turėtų pritarti Bulgarijos parlamentas.

Ukrainoje rasti kaimo seniūnės ir dar keturių žmonių lavonai surištomis rankomis

Ukrainiečių pareigūnai kaime į vakarus nuo Kijevo aptiko penkių civilių surištomis rankomis lavonus.

Tarp aukų yra kaimo seniūnė, jos vyras ir sūnus.

Policija naujienų agentūros AFP žurnalistams parodė keturis lavonus, tarp jų kaimo seniūnės, gulinčius pusiau žemėmis užverstoje duobėje pušyne šalia moters namo Motyžyne.

Penktas kūnas buvo surastas nedideliame šulinyje sode.

Visoms aukoms, įskaitant du vyrus, kurie nebuvo seniūnės šeimos nariai, buvo už nugaros surištos rankos.

50-metė seniūnė Olha Suchenko, jos vyras ir sūnus buvo pagrobti rusų karių kovo 24 dieną, nurodė policija.

Vietos gyventojai sakė, kad seniūnė ir jos vyras atsisakė bendradarbiauti su rusų pajėgomis.

Kovo 11 dieną rusų kariai pagrobė pietinio Melitopolio merą Ivaną Fedorovą, tačiau po penkių dienų paleido jį į laisvę.

Bučoje, esančioje už maždaug 30 km į šiaurę nuo Motyžyno, atsitraukus rusų pajėgoms buvo rasta daug brutaliai nužudytų civilių, kurių lavonai buvo palikti tiesiog gatvėse arba masinėse kapavietėse. Šie vaizdai išprovokavo įtūžį visame pasaulyje ir kaltinimus Rusijai dėl karo nusikaltimų.

Rusija: „nedraugiškas“ Vokietijos sprendimas išsiųsti diplomatus pablogins ryšius

Maskva pirmadienį pareiškė, kad Vokietijos sprendimas išsiųsti daugybę Rusijos diplomatų, reaguojant į Maskvos pradėtą karą prieš Ukrainą, yra „nedraugiškas“ ir pablogins dvišalius ryšius.

„Nepagrįstas diplomatinio personalo mažinimas Rusijos atstovybėse Vokietijoje siaurins erdvę mūsų šalių dialogo palaikymui, dar labiau pablogins Rusijos ir Vokietijos santykius“, – platformoje „Telegram“ parašė rusų ambasada Berlyne.

Vokietija paskelbė apie masinį Rusijos diplomatų išsiuntimą, Europai reiškiant pasipiktinimą Maskvos puolimu Ukrainoje, dar labiau padidėjusį prieš kelias dienas Bučos mieste aptikus daugybę nužudytų civilių lavonų.

Kremlius „kategoriškai“ atmetė kaltinimus, susijusius su Bučoje rastais nužudytų civilių gyventojų palaikais. Rusijos teigimu, Kyjivas surengė „provokacija“, siekdamas diskredituoti Maskvą.

„Išreiškėme kategorišką nepritarimą vienašališkiems Berlyno kaltinimams, kuris paskubėjo stoti Kyjivo pusėn, net nesulaukęs nepriklausomo tyrimo dėl įvykių Bučoje“, – nurodė Rusijos ambasada.

Atstovybė patvirtino, kad 40 Vokietijoje dirbančių rusų diplomatinių misijų liepta išvykti iš šalies, kaip anksčiau sužinojo naujienų agentūra AFP.

Berlynas nepateikė konkretaus diplomatų skaičiaus, bet pabrėžė, kad jų bus išsiųsta „daug“.

Latvijos valdžia nepritaria atsiskaitymams su Rusija už dujas rubliais

Latvijos valdžia nepritaria atsiskaitymams su Rusija už jos tiekiamas gamtines dujas rubliais, paskelbė Užsienio reikalų ministerija, o Vyriausybės vadovas patikino, kad to nedarys jokia šalies įmonė – nei valstybinė, nei privati.

„Toks Rusijos reikalavimas reiškia nepagrįstą bandymą vienašališkai pakeisti [dujų tiekimo] sutarties sąlygas“, – sakė Latvijos URM atstovas spaudai Janis Bekeris.

Jis pabrėžė, jog Latvijai šiuo klausimu svarbiausia yra bendra Europos Sąjungos (ES) pozicija, o Europos Komisija siekia užtikrinti, kad visos ES valstybės narės laikytųsi vienodo požiūrio.

Kaip jau buvo skelbta, bendrovė „Latvijas gaze“, kurios didžiausią akcijų paketą valdo „Gazprom“, pranešė analizuojanti šį Rusijos prezidento reikalavimą „tiek teisiniu, tiek ir verslo interesų požiūriu“, taip pat mano, kad naujoji atsiskaitymo tvarka gali formaliai nepažeisti tarptautinių sankcijų Rusijai režimo.

Latvijos dujų importuotoja yra pasirašiusi su „Gazprom“ ilgalaikę gamtinių dujų tiekimo sutartį – laikotarpiui iki 2030 metų, kurioje numatyti atsiskaitymai eurais.

„Latvijas gaze“ vadovas Aigaras Kalvitis teigė, kad nuspręsta balandžio mėnesį neimportuoti dujų iš Rusijos vamzdynais, o toks sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į rekordinį jų brangumą.

Tuo tarpu Latvijos vyriausybės vadovas Krišjanis Karinis pirmadienį vakare, po valdančiosios koalicijos partijų atstovų pasitarimo žurnalistams pareiškė, kad nė viena Latvijos įmonė – nei valstybinė, nei privati – už dujas Rusijai rubliais nemokės, nes „tai yra sankcijų reikalas, todėl to nebus“.

Jis pridūrė, jog valdančioji koalicija vieningai pritarė tam, kad Latvija kuo greičiau atsisakytų gamtinių dujų importo iš Rusijos.

V. Zelenskis: Rusijos karo nusikaltėliai bus patraukti atsakomybėn

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad nusikaltimai Bučoje ir kituose šalies miestuose bus nuodugniai ištirti. Šiuo klausimu, be kita ko, bendradarbiaujama su ES ir Tarptautiniu Baudžiamuoju teismu,, sakė jis naktį į antradienį paskelbtame vaizdo įraše. Už šiuos nusikaltimus atsakingi asmenys esą bus patraukti atsakomybėn.

„Ateis laikas, kai kiekvienas rusas sužinos tiesą apie tai, kas iš jo bendrapiliečių žudė (Ukrainoje). Kas davė įsakymus. Kas žudant užmerkė akis“, – kalbėjo V. Zelenskis. Jis pakvietė žurnalistus iš viso pasaulio apžiūrėti sugriautus miestus. „Parodykite pasauliui, ką padarė Rusija“, – sakė jis.

Rusų pajėgoms pasitraukus iš Kyjivo Bučos priemiesčio, sužinota apie čia įvykdytas kruvinas žudynes. Civilių kūnų gatvėse vaizdai sukėlė pasibaisėjimą. Ukraina žudynėmis kaltina rusų karius, kurie buvo užėmę miestą. Maskva tai neigia.

Parodykite pasauliui, ką padarė Rusija.

V. Zelenskis vaizdo kreipimesi papasakojo apie savo apsilankymą Bučoje ir Irpinėje. „Miestai tiesiog sugriauti“, – teigė jis. Lavonai iš daugumos gatvių jau surinkti. Tačiau kiemuose ir namuose vis dar guli žuvusiųjų kūnai.

Anot prezidento, jam skauda širdį, kad jis tik dabar „iš visų aukštų pasaulio politikų girdi tai, kas turėjo būti pasakyta jau seniai, kai viskas buvo aišku“. Jis dar kartą pareikalavo griežtesnių sankcijų Rusijai. „Bet ar tikrai reikėjo laukti (...) Ar šimtai mūsų žmonių turėjo mirti kankinančia mirtimi?“ – klausė V. Zelenskis.

V. Zelenskis kreipsis į JT Saugumo Tarybą dėl Rusijos vykdomo genocido

V. Zelenskis antradienį kreipsis į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą ir tikriausiai pareikalaus imtis naujų griežtų sankcijų prieš Rusiją dėl civilių gyventojų žudynių Bučoje, kurias vadina karo nusikaltimais ir genocidu.

Tai bus pirmasis V. Zelenskio kreipimasis į JT Saugumo Tarybą nuo Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios. Prezidentas šią kalbą sakys po emocingo apsilankymo šalia Kyjivo esančioje Bučoje, kur atsitraukus rusų pajėgoms buvo rasta dešimtys brutaliai nužudytų civilių. Daug lavonų, kai kurie – surištomis rankomis, buvo palikti tiesiog gatvėse arba palaidoti masinėse kapavietėse.

Šiurpūs gatvėse gulinčių nužudytų žmonių vaizdai išprovokavo įtūžį visame pasaulyje ir kaltinimus Rusijai dėl karo nusikaltimų.

Rusija kaltinimus atmeta ir tvirtina, kad Kyjivas sufalsifikavo vaizdo medžiagą su lavonais Bučoje, taip pat sako, kad lavonai civiliais drabužiais atsirado ten jau atsitraukus Rusijos pajėgoms.

Tačiau pirmadienį paskelbtose bendrovės „Maxar Technologies“ palydovo nuotraukose, padarytose virš Bučos kovo viduryje, dar prieš rusų pajėgų atsitraukimą, matyti kūnai, gulintys tose pat vietose, kur juos vėliau aptiko ukrainiečių kariai ir matė žurnalistai.

Pirmadienį V. Zelenskis, vilkėjęs neperšaunamą liemenę, pusvalandį praleido Bučoje. Akivaizdžiai prislėgtas ir sukrėstas prezidentas dėl žudynių kaltino rusų karius.

„Tai karo nusikaltimai, ir pasaulis tai pripažins genocidu“, – sakė jis.

Tai karo nusikaltimai, ir pasaulis tai pripažins genocidu.

Vėliau V. Zelenskis savo vakariniame kreipimesi sakė, kad „atsakas sankcijomis į Rusijos vykdomas civilių žudynes pagaliau turi būti galingas“.

„Tačiau... ar šimtai mūsų žmonių turėjo mirti agonijoje, kad kai kurie Europos lyderiai pagaliau suprastų, jog Rusijos valstybė nusipelno griežčiausio spaudimo?“ – klausė jis platformoje „Telegram“ paskelbtame vaizdo įraše.

Prezidentas taip pat paragino Kyjivo sąjungininkes Vakaruose atsiųsti Ukrainai daugiau ginklų ir sakė, kad papildoma karinė įranga būtų padėjusi išgelbėti tūkstančius gyvybių.

„Nekaltinu jūsų, kaltinu tik Rusijos kariuomenę, – sakė V. Zelenskis. – Tačiau jūs galėjote padėti.“

JAV planuoja perduoti Ukrainai daugiau ginklų ir toliau griežtinti sankcijas Rusijai

Jungtinės Valstijos ketina keliomis kryptimis didinti spaudimą Maskvai dėl karo Ukrainoje ir žada perduoti daugiau ginkluotės Kyjivui, griežtinti sankcijas Rusijai bei prisidėti vykdant tyrimą dėl įtariamų karo nusikaltimų, pirmadienį pranešė amerikiečių pareigūnai.

Rusijos pajėgos pastarosiomis dienomis traukėsi nuo Ukrainos sostinės Kyjivo, Maskvai mėginant sutelkti pastangas į operacijas kaimyninės šalies rytiniuose ir pietiniuose rajonuose ir išplėsti savo kontroliuojamas teritorijas. Tuo metu ukrainiečiai ir jų sąjungininkai sako, kad išvaduotose teritorijose aptinkama vis daugiau Rusijos pajėgų masinių žiaurumų pėdsakų.

„Rusija perkelia savo pajėgas, kad susitelktų į puolamąsias operacijas Ukrainos rytuose ir dalyje pietinių rajonų, – žurnalistams sakė JAV nacionalinio saugumo patarėjas Jake'as Sullivanas (Džeikas Salivanas). – Rusija mėgino pavergti visą Ukrainą, bet nesugebėjo. Dabar ji mėgina užvaldyti kai kurias šios šalies dalis.“

„Ši tolesnė fazė gali tęstis mėnesius ar ilgiau“, – pridūrė pareigūnas.

Rusijos pajėgos atsitraukė iš daugelio teritorijų šiaurės Ukrainoje, akivaizdžiai atsisakiusios pirminių planų greitai nuversti prezidento Volodymyro Zelenskio vyriausybę, bet išvaduotuose rajonuose buvo rasta daug nužudytų civilių, ir tai skatina Vašingtono ryžtą didinti spaudimą Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui.

JAV prezidentas Joe Bidenas (Džo Baidenas) pavadino V. Putiną karo nusikaltėliu, o žudynes į šiaurės vakarus nuo Kyjivo esančiame Bučos mieste – karo nusikaltimu“

Dėl šių veiksmų turėtų įvykti „karo nusikaltimų teismas“, žurnalistams sakė J. Bidenas.

J. Sullivanas savo ruožtu nurodė, kad Vašingtonas, derindamas veiksmus su sąjungininkais Europoje, rengia tolesnes priemones, turinčias papildyti ilgą virtinę skaudžių ekonominių sankcijų, kuriomis siekiama nusmukdyti rublio kursą, smogti Rusijos elitui ir atimti iš šios šalies galimybę importuoti pažangiųjų technologijų komponentus.

„Šią savaitę galite tikėtis tolesnių pranešimų apie sankcijas“, – sakė patarėjas ir pridūrė, kad svarstomos priemonės, susijusios su Rusijai daug pajamų atnešančia energetikos pramone.

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas (Entonis Blinkenas) trečiadienį ir ketvirtadienį viešės Briuselyje, kur dalyvaus NATO užsienio reikalų ministrų susitikime.

„Pažangūs ginklai“

Jungtinės Valstijos taip pat stengiasi Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms tiekiamos ginkluotės kiekį ir smogiamąją galią.

Jau kelias savaites V. Zelenskis prašė parūpinti jo šaliai ginklų, kuriais būtų galima iš toli smogti Rusijos pajėgoms ir apsiginti nuo daug stipresnės rusų aviacijos, karinio laivyno ir toliašaudės artilerijos. Jis ne kartą pabrėžė, kad Kyjivo kariuomenei ypač stinga naikintuvų, tankų ir oro erdvės gynybos priemonių.

Baimindamosi provokuoti galingą branduolinį arsenalą turinčią Rusiją, galingosios Vakarų valstybės iki šiol nesusitarė, ar tokių ginkluotės sistemų būtų galima perduoti Ukrainai ir kaip tai būtų įmanoma padaryti. J. Sullivanas atkreipė dėmesį, kad J. Bideno administracija jau išsiuntė Ukrainai ginkluotės, kurios vertė – 2,3 mlrd. dolerių (2,1 mlrd. eurų).

Patarėjas taip pat leido suprasti, kad Kyjivas gaus daugiau ginklų.

J. Sullivanas sakė, kad Vašingtonas tariasi su sąjungininkais dėl galimybių perduoti Ukrainai, be kita ko, „didesnio nuotolio priešlėktuvinių sistemų, artilerijos sistemų ir pakrančių gynybos sistemų“. Jis akivaizdžiai turėjo omenyje sovietinės gamybos techniką, tebeturimą kai kurių Rytų Europos šalių, kurią galėtų iškart pradėti naudoti ukrainiečių kariuomenė.

Jis neatskleidė daugiau detalių apie šias naujas sistemas, galinčias papildyti jau tiekiamas Ukrainai gana mažo veikimo nuotolio raketas, dronus ir šaulių ginklus.

J. Sullivanas sakė, kad „kai kurių iš šių sistemų negalime reklamuoti“.

Vis dėlto „pastangų, reikalingų gauti ir perduoti įvairius pažangius ginkluotės pajėgumus, mastas ir aprėptis neturi precedento“, teigė patarėjas.

Per Rusijos karių atakas Mykolajivo mieste žuvo mažiausiai 11 žmonių

Per Rusijos atakas Mykolajive, pietų Ukrainoje, žuvo mažiausiai 11 žmonių ir 62 buvo sužeisti, pirmadienį vakare „Telegram“ parašė regiono gubernatorius Vitalijus Kimas.

Meras Oleksandras Senkevičius anksčiau „Telegram“ buvo sakęs, kad žuvo 10 žmonių ir 46 buvo sužeisti.

O. Senkevičius sakė, kad buvo šaudoma į namus, ligonines, vaikų darželius, mokyklas ir našlaičių globos namus. Pirmadienį iš miesto evakuacijos autobusais išvyko apie 120 žmonių.

Šios informacijos nebuvo galima nepriklausomai patikrinti.

Pirmadienį Avdijivkoje rytų Ukrainoje žuvo du žmonės, pranešė laikraštis „Ukrayinska Pravda“, remdamasis Donecko srities gubernatoriumi Pavlo Kirilenka.

Ukraina: Rusijos pajėgos rengiasi dideliam puolimui Luhansko srityje

Rusijos kariai ruošiasi dideliam puolimui rytiniame Ukrainos Luhansko regione, pirmadienį per „Telegram“ pranešė vietos gubernatorius Serhijus Haidajus.

„Matome, kad įranga atvyksta iš įvairių krypčių, atvežama žmonių, degalų“, – vaizdo įraše sakė jis.

„Suprantame, kad jie ruošiasi dideliam proveržiui“, – pridūrė jis.

S. Haidajus paragino gyventojus kuo greičiau palikti regioną.

„Prašome nelaukti, kol jūsų namai bus bombarduojami“, – sakė jis kitame vaizdo įraše.

„Nedelskite“, – pabrėžė jis ir pridūrė, jog pirmadienį buvo evakuota apie 1 000 žmonių.

Prašome nelaukti, kol jūsų namai bus bombarduojami.

Pasak vieno aukšto rango Pentagono pareigūno, Rusija išvedė apie du trečdalius savo karių, dislokuotų aplink Kyjivą – daugiausia atgal į Baltarusiją, planuojant juos pasiųsti į kitas vietas Ukrainoje.

„Bombardavimai tampa vis dažnesni. Praėjusią naktį bandyta prasiveržti prie [netoli Luhansko esančios] Rubižnės. [Tačiau] mūsų gynėjai atrėmė ir išvedė iš rikiuotės kelis tankus – ten buvo dešimtys [Rusijos karių] lavonų“, – kalbėjo S. Haidajus.

„Vakar, deja, du savanoriai žuvo per minos ar minosvaidžio sviedinio sprogimą“, – tęsė jis ir pridūrė, kad „buvo smogta cerkvei“.

Kaip „Facebook“ paskelbė Boros meras Oleksandras Tertyšnas, kurio miestelis yra pusiaukelėje tarp Luhansko ir rytinio didmiesčio Charkivo, vietos valdžiai „teko priimti sprendimą evakuoti gyventojus... dėl piliečių saugumo“.

„Galintys išvykti savo transporto priemonėmis, raginami taip ir pasielgti“, – parašė meras.

Ukrainos prezidento patarėjas Oleksijus Arestovyčius savo ruožtu pranešė, kad „priešas pergrupuoja savo pajėgas, ketindamas tęsti puolimą... Mariupolyje ir Charkivo srityje“.

Pasak O. Arestovyčiaus, „priešas sieks apsupti mūsų karius... ir užbaigti Mariupolio puolimą“. Šis apsiaustas uostamiestis jau yra smarkiai nuniokotas dėl maždaug mėnesį trunkančių karo veiksmų.

„Tačiau visi mes esame tikri, kad jiems to padaryti nepavyks“, – pabrėžė prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas.

Australija uždraudžia prabangos prekių eksportą į Rusiją

Australija dėl karo Ukrainoje įveda naujas sankcijas Rusijai – draus prabangos prekių eksportą į šalį. Tai pirmiausiai bus vyno ir prabangių automobilių eksporto sustabdymas, antradienį pranešė Užsienio reikalų ministerija. „Šios sankcijos nukreiptos prieš prezidentą V. Putiną ir jo turtingus rėmėjus, ne prieš paprastus rusų vartotojus, – pabrėžė užsienio reikalų ministrė Marise Payne. – Jos įgyvendinamos pasitarus su svarbiais partneriais, kad būtų apribota rusų elito prieiga prie tokių prekių“.

Vyriausybė Kanberoje jau netrukus po Rusijos invazijos į Ukrainą paskelbė sankcijas Maskvai ir praėjusiomis savaitėmis jas vis praplėtė. Tai daugiausiai tikslinės baudžiamosios priemonės, be kita ko, vyriausybės nariams, kariniams vadams ir dešimtims „propagandistų bei dezinformacijos aktyvistų“. Šalis į Ukrainą nusiuntė ir karinės įrangos.

„Australijos vyriausybė tvirtai pasiryžusi priversti Rusiją sumokėti aukščiausią kainą už prezidento V. Putino neteisėtą ir neišprovokuotą karą“, – sakė M. Payne.