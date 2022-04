Karas: netoli Odesos atakuota naftos perdirbimo gamykla, siaubą kelia fiksuojami civilių žudymai

„Odesa buvo atakuota iš oro“, – platformoje „Telegram“ pranešė Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Heraščenka.

„Pranešta apie gaisrus kai kuriuose rajonuose. Kai kurias raketas numušė oro gynyba.“

Naujienų agentūros AFP reporteris pranešė, kad sprogimai šiame Ukrainos pietvakariuose esančiame mieste driokstelėjo maždaug 6 val. vietos (ir Lietuvos) laiku.

Odesa buvo atakuota iš oro.

Jis taip pat pranešė apie mažiausiai tris juodų dūmų stulpus ir liepsnas, matomas greičiausiai pramoninėje miesto dalyje.

Aviacijos smūgis buvo surengtas tuo metu, kai Rusijos pajėgos, regis, traukiasi iš Ukrainos šiaurinės dalies.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį įspėjo, kad Rusija telkia pajėgas ir rengia „smarkias atakas“ Ukrainos pietuose.

Odesa – istorinis miestas, kuriame gyvena maždaug 1 mln. žmonių – yra didžiausias Ukrainos Juodosios jūros uostamiestis.

Sunaikinta naftos perdirbimo gamykla

Kyjivui įspėjus, kad Rusija mėgina sutelkti savo pajėgas Ukrainos pietuose, ankstų sekmadienio rytą Odesą – Ukrainos strateginį Juodosios jūros uostamiestį – sudrebino aviacijos smūgiai, pranešė kariuomenė, kurios duomenimis, per šią ataką niekas nenukentėjo.

Rusijos gynybos ministerija patvirtino, kad buvo smogta Odesai.

„Šįryt iš jūros ir oro paleidus tikslaus nutaikymo raketų netoli Odesos miesto buvo sunaikinta naftos perdirbimo gamykla ir trys degalų bei tepalų saugyklos, iš kurių buvo tiekti degalai Ukrainos pajėgų grupei Mykolajivo kryptimi“, – pareiškė Rusijos ministerija.

Odesos sritis yra vienas prioritetinių priešo taikinių. Priešas laikosi klastingos taktikos ir atakuoja svarbią infrastruktūrą.

Raketų smūgis buvo surengtas tuo metu, kai Rusijos pajėgos, regis, traukiasi iš Ukrainos šiaurinės dalies.

Per atakas niekas nenukentėjo, pietinės regioninės vadavietės pranešime pareiškė karininkas Vladislavas Nazarovas, dar kartą pabrėžęs, kad yra uždrausta skelbti tikslias atakuojamas vietoves ar apgadinimų mastą.

„Odesos sritis yra vienas prioritetinių priešo taikinių. Priešas laikosi klastingos taktikos ir atakuoja svarbią infrastruktūrą.“

Britai atsiųs ginklų Odesos pakrantei apsaugoti

Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas planuoja tiekti Ukrainai ginklus, kuriais būtų sutrukdyta Rusijos planams okupuoti pietinę šalies dalį iš jūros.

Apie tai skelbia Ukrainos naujienų portalas „Ukrinform“, remdamasis „The Sunday Times“ informacija.

Jungtinė Karalystė nori aprūpinti Ukrainą priešlaivinėmis raketomis, kad būtų „atlaisvinti“ pakrantės miestai, kuriuos rusų kariai dabar bombarduoja iš jūros, teigia „Ukrinform“.

Anot B. Johnsono, planuojama tiekti ginklus Ukrainai tam, kad nebūtų leista okupantams toliau veržtis į Odesą.

Britai anksčiau Ukrainai perdavė savo prieštankines raketas NLAW Kyjevui ginti.

Visos Baltijos valstybės nutraukė rusiškų dujų importą

Latvijos gamtinių dujų saugyklos operatorės vadovas šeštadienį pranešė, kad Baltijos šalys nebeimportuoja rusiškų gamtinių dujų.

„Jeigu dar buvo kokių nors abejonių, ar galima nors kiek pasitikėti tiekimu iš Rusijos, dabartiniai įvykiai mums aiškiai rodo, kad pasitikėjimo nebėra“, – pareiškė „Conexus Baltic Grid“ generalinis direktorius Uldis Barisas.

„Nuo balandžio 1 dienos rusiškos gamtinės dujos nebeteka į Latviją, Estiją ir Lietuvą“, – pareiškė jis Latvijos radijui.

U. Barisas pridūrė, kad Baltijos rinkos poreikiams tenkinti šiuo metu naudojamos Latvijos požeminėje saugykloje saugomos dujų atsargos.

Lietuvos energetikos ministerija šeštadienį teigė, kad visas Lietuvos dujų poreikis patenkinamas per Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalą. Pagal numatytą grafiką kas mėnesį terminalą pasieks po tris didelius suskystintų gamtinių dujų krovinius, kurių, planuojama, užteks visiems klientams. Jos atgabenamos iš JAV.

Galutinai atsisakyti rusiškų dujų nutarta, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pamėgino pasinaudoti Rusijos, kaip energijos išteklių galiūnės, statusu.

Rusijos ekonomikai susidūrus su beprecedente tarptautinių sankcijų banga, V. Putinas Europos Sąjungos (ES) šalis įspėjo, kad už rusiškas dujas joms teks atsiskaityti rubliais ir tam reikės atidaryti sąskaitas Rusijos valiuta.

Ketvirtadienį jis pareiškė, kad galiojančios sutartys bus sustabdytos, jeigu tokie mokėjimai nebus atliekami.

Jungtinės Valstijos jau uždraudė rusiškos naftos ir dujų importą, tačiau Europos Sąjunga, kuri 2021 metais iš Rusijos gavo apie 40 proc. blokui reikalingų dujų, šio importo iš Maskvos kol kas neatsisakė.

Nuo šio mėnesio – daugiau jokių rusiškų dujų Lietuvoje.

Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda paragino likusias ES valstybes nares pasekti Baltijos šalių pavyzdžiu.

„Nuo šio mėnesio – daugiau jokių rusiškų dujų Lietuvoje“, – parašė jis socialiniame tinkle „Twitter“.

„Mano šalis jau seniai priėmė sprendimų, kurie šiandien mums leidžia be jokio skausmo nutraukti energetinius ryšius su agresoriumi, – pridūrė jis. – Jeigu tai galime padaryti mes, tai gali padaryti ir likusi Europa!“

Rusijoje per protestus prieš karą Ukrainoje sulaikyta per 200 žmonių

Rusijos policija per šeštadienį vykusius protestus prieš Maskvos invaziją į Ukrainą sulaikė 211 žmonių, pranešė sulaikymus per protestus stebinti nevyriausybinė organizacija.

„OVD-Info“ nurodė, kad per demonstracijas 17-oje Rusijos miestų policija sulaikė mažiausiai 211 žmonių.

Naujienų agentūros AFP žurnalistas Maskvoje pranešė matęs, kaip gausiai sningant netoli Kremliaus esančiame Zariadjės parke riaušių policija sulaikė daugiau kaip 20 žmonių.

Pasak žurnalisto, pareigūnai išsivedė žmones, sėdėjusius ant suoliukų parke ar tiesiog ten stovėjusius, nepaaiškindami sulaikymo priežasčių.

Viena iš sulaikytų moterų laikė baltų tulpių puokštę, o kita kelis kartus šūktelėjo „Ne – karui Ukrainoje!“, kol buvo išvedama.

Šeštadienį aktyvistai iš maždaug 30 Rusijos miestų socialiniuose tinkluose paskelbė apie nacionalinio masto sėdimąjį protestą prieš karą, kurį Maskva vadina „specialiąja karine operacija“.

Organizatoriai savo pareiškime paragino protestuoti prieš Rusijos “ekonomikos krachą“, taip pat prieš šalies prezidento Vladimiro Putino valdymą. Jie taip pat pareikalavo paleisti kalinamą Kremliaus kritiką Aleksejų Navalną.

„Rusija nusipelno taikos, demokratijos ir klestėjimo“, – pabrėžė demonstracijų organizatoriai.

Antrajame pagal dydį Rusijos mieste Sankt Peterburge AFP stebėjo žmonių sulaikymą prie miesto teisėkūros asamblėjos. Ten buvo susirinkę apie 40 žmonių, nors tebėra neaišku, kiek iš jų atėjo protestuoti.

„Niekas neateis, visi aktyvieji buvo sulaikyti per ankstesnius protestus“, – kalbėjo 30 metų Sergejus Gorelovas, teigęs, kad atvyko norėdamas „pasižiūrėti ir, jei reikės, išreikšti palaikymą“.

„Atėjau tiesiog pastovėti, kažkaip išreikšti savo protestą prieš viską, kas vyksta. Protestuoti aktyviai yra baisu“, – AFP įvykio vietoje sakė 50 metų Galina Sedova.

Išeidami į gatves protestuotojai rizikuoja gauti baudą ar net sulaukti laisvės atėmimo bausmės.

„OVD-Info“ duomenimis, Rusijoje per protestus prieš vasario 24-ąją prasidėjusius Maskvos karinius veiksmus Ukrainoje iki šiol sulaikyta per 15 tūkst. žmonių.

Varšuva kaltina Paryžių ir Berlyną esant „šališkais Maskvos naudai“

Lenkijos vicepremjeras sekmadienį paskelbtame interviu apkaltino Prancūziją ir Vokietiją esant pernelyg artimomis Rusijai ir taip pat pasmerkė Berlyno elgesį Maskvos požiūriu prieš Kremliaus invaziją į Ukrainą.

„Vokietija, kaip ir Prancūzija, yra labai šališka Maskvos naudai“, – interviu vokiečių dienraščiui „Die Welt“ pareiškė Jaroslawas Kaczynskis (Jaroslavas Kačynskis), Lenkijos valdančiosios konservatyvios partijos „Įstatymas ir teisingumas“ (PiS) lyderis.

Ypač smerkiančiai J. Kaczynskis kalbėjo apie Berlyną.

„Vokietijos vyriausybė daugelį metų nenorėjo matyti, ką daro Rusija vadovaujant [Rusijos prezidentui Vladimirui] Putinui ir to rezultatus mes matome šiandien“, – pareiškė J. Kaczynskis.

„Lenkija nėra patenkinta Vokietijos vaidmeniu Europoje“, – pridūrė jis.

Negalime ir toliau nuolat remti tokią galiūnę, kaip Rusiją, mokėdami jai milijardus.

J. Kaczynskis papriekaištavo Berlynui už mėginimą atkurti tai, ką „padarė“ buvęs XIX amžiaus kancleris Otto von Bismarckas (Otas fon Bismarkas), „... Vokietijos dominavimą, bet greta su Rusija“.

Lenkijos vicepremjeras ypač pasmerkė Berlyną už nesugebėjimą pristatyti Ukrainai pakankamai ginklų ir už atsisakymą paskelbti embargą bent naftos importui iš Rusijos.

„Svarbu žinoti, kad Rusijos pajamos iš naftos pardavimo yra keturis ar penkis kartus didesnės už pajamas už parduodamas dujas“, – pareiškė J. Kaczynskis.

„Negalime ir toliau nuolat remti tokią galiūnę, kaip Rusiją, mokėdami jai milijardus“, – pridūrė jis.

Prieš Maskvos invaziją į Ukrainą vasario 24 dieną, Vokietija iš Rusijos importavo 55 proc. suvartojamų gamtinių dujų, pusę anglių ir maždaug 35 proc. naftos.

V. Putinas ir V. Zelenskis galėtų susitikti netolimoje ateityje, teigia Ukrainos derybininkas

Jau ne vieną savaitę tęsiantis Rusijos ir Ukrainos atstovų deryboms dėl karo nutraukimo, Kyjivas teigia, kad pasirodė pirmieji teigiami signalai.

Ukrainos ir Rusijos prezidentai Volodymyras Zelenskis bei Vladimiras Putinas gali jau netrukus susitikti, šeštadienį valstybinei televizijai pareiškė vyriausiasis Ukrainos derybininkas Davidas Arachamija.

Pasak politiko, atitinkamų dokumentų rengimas jau pasistūmėjo į priekį tiek, kad „galimos tiesioginės abiejų valstybių vadovų derybos“. Tiesa, D. Arachamija nepateikė detalesnės informacijos apie derybų eigą.

„Šiuo metu mūsų užduotis yra parengti galutinę dokumentų versiją ir susitarti dėl neišspręstų klausimų, kad būtų galima suderinti prezidentų susitikimą“, – sakė D. Arachamija. Anot jo, toks susitikimas greičiausiai būtų surengtas Turkijoje: Ankaroje arba Stambule.

Maskva malšina optimizmą dėl Ukrainos ir Rusijos prezidentų susitikimo

Maskva malšina viltis, kad netrukus galėtų įvykti prezidentų V. Putino ir V. Zelneknskio susitikimas derybose dėl karo užbaigimo.

Rusijos derybininkas Vladimiras Medinskis sekmadienį naujienų agentūrai „Interfax“ sakė, kad dar daug ką reikia nuveikti.

„Aš, deja, nesu toks optimistiškas kaip D. Arachamija“, – sakė V. Medinskis. Kiek anksčiau vyriausiasis Ukrainos derybininkas Davidas Arachamija šalies televizijoje kalbėjo apie galimai netrukus įvyksiantį abiejų prezidentų susitikimą.

Pasak D. Arachamijos, atitinkamų dokumentų rengimas jau pasistūmėjo į priekį tiek, kad „galimos tiesioginės abiejų valstybių vadovų derybos“.

Tačiau rusų vyriausiasis derybininkas pabrėžia, kad jo valstybės pozicija dėl Krymo ir Donbaso nesikeičia.

Maskva reikalauja, kad Ukraina atsisakytų narystės NATO siekio ir pripažintų separatistinius regionus Rytų Ukrainoje nepriklausomomis valstybėmis, o 2014 metais aneksuotą Krymą – Rusijos dalimi.

Kyjivas susigrąžino sostinės srities kontrolę, fiksuojami galimi civilių žudymo įrodymai

Ukraina skelbia atgavusi Kyjivo srities kontrolę, rusų kariams traukiantis iš aplink sostinę ir Černihivą esančių teritorijų.

Taip pat pranešama, jog fiksuojama vis daugiau įrodymų apie rusų galimai vykdytus civilių žudymus okupacijos laikotarpiu.

AFP žurnalistai praneša vienoje Bučos – Kyjivo priemiesčio – gatvėje matę mažiausiai 20 kūnų. Visi žmonės buvo apsirengę civiliai. Taip pat netoliese esančiame kaime buvo rastas ir dingusio fotografo kūnas.

Trys iš šių žmonių buvo rasti šalia dviračių, o kiti – šalia kulkų suvarpytų ir suknežintų automobilių. Vieno žmogaus rankos buvo balta medžiagos skiaute surištos už nugaros. Vyras buvo nušautas, o šalia jo kūno gulėjo atvertas ukrainietiškas pasas, nurodė AFP žurnalistai.

„Visi šie žmonės buvo nušauti, – AFP pareiškė Bučos meras Anatolijus Fedorukas, kuris taip pat pranešė, jog mieste esančiose masinėse kapavietėse palaidota dar 280 žmonių. – Tai yra rusų okupacijos pasekmės.“

Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretorė Liz Truss (Liz Tras) sakė esanti „pasibaisėjusi Bučoje ir kituose Ukrainos miesteliuose įvykdytais žiaurumais. Pranešimai apie tai, kad rusų pajėgos taikėsi į nekaltus civilius, yra pasibaisėtini. JK bendradarbiauja su kitomis šalimis, kad būtų surinkta įrodymų ir paremtas Tarptautinio Baudžiamojo Teismo (TBT) tyrimas dėl karo nusikaltimų. Atsakingieji bus nubausti“, – vėlų šeštadienio vakarą parašė ji tviteryje.

TBT jau yra pradėjęs tyrimą dėl Ukrainoje galimai įvykdytų karo nusikaltimų, o kai kurie Vakarų lyderiai, įskaitant ir JAV prezidentą Joe Bideną (Džo Baideną), V. Putiną yra pavadinę „karo nusikaltėliu“.

V. Zelenskis taip pat apkaltino iš šiaurinės Ukrainos dalies atsitraukiančius rusų karius užminuojant įvairus objektus bei spendžiant kitokius spąstus.

„Jie palieka po savęs visišką katastrofą ir daugybę pavojų. ... Pirmiausia, tęsiamas apšaudymas iš oro. Antra, jie užminuoja visą teritoriją. Užminuoja namus, įrangą, net nužudytų žmonių kūnus, – šeštadienį paskelbtame vaizdo pranešime kalbėjo Ukrainos prezidentas ir perspėjo sugrįžtančius žmones apie spąstus ir kitokius pavojus. – Judame į priekį. Judame atsargiai ir visi sugrįžtantieji į šį rajoną turi būti labai atsargūs.“

Nors, rodos, rusų pajėgos atsitraukia šiaurėje, sekmadienio rytą istoriniame Juodosios jūros uoste Odesoje buvo girdėti serija sprogimų. Vienas AFP žurnalistas pranešė matęs juodų dūmų stulpus ir ugnį, kaip manoma, strateginio miesto pramoninėje dalyje.

Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Heraščenka sakė, kad Odesa buvo apšaudyta iš oro. „Kai kuriuose rajonuose pranešama apie gaisrus. Kai kurias raketas pavyko numušti oro gynybai“, – parašė jis „Telegram“ tinkle.

Pranešimai apie tai, kad rusų pajėgos taikėsi į nekaltus civilius, yra pasibaisėtini.

Tuo metu siekdamos dar labiau padidinti ekonominį spaudimą Rusijai, Lietuva, Latvija ir Estija šeštadienį pranešė visiškai nutraukusios rusiškų gamtinių dujų importą.

Rusijos „žodinis sutikimas“

Potencialiu pažangos siekiant nutraukti kovas ženklu laikomas Ukrainos derybininko Davido Archamijos pareiškimas vietos televizijos kanalams, jog taikos derybose Rusija esą „žodžiu“ pritarė daugumai Kyjivo pasiūlymų, išskyrus pasiūlymus dėl 2014 metais Maskvos aneksuoto Krymo.

Tarp sutartų punktų esą yra tai, jog referendumas dėl neutralaus šalies statuso „būtų vienintelis kelias iš šios situacijos“, sakė jis.

Pasak jo, „labai tikėtina“, kad bet koks V. Zelenskio ir V. Putino susitikimas įvyktų Turkijoje, kuri šiuo metu tarpininkauja konflikte.

Rusų pajėgoms traukiantis iš kai kurių šiaurinių Ukrainos rajonų, rodos, kad Maskva sutelkė dėmesį į rytinius ir pietinius šalies rajonus, kur ji jau kontroliuoja dideles teritorijas.

„Koks yra Rusijos pajėgų tikslas? Jie nori pasiimti Donbasą ir Pietų Ukrainą, – vėlų šeštadienio vakarą vaizdo kreipimesi sakė V. Zelenskis. – Koks yra mūsų tikslas? Ginti mūsų laisvę, mūsų žemę ir mūsų žmones.“

Tačiau prezidento patarėjas Mychailo Podoliakas socialiniuose tinkluose perspėjo, kad „be sunkiosios ginkluotės mes negalėsime išvaryti Rusijos“.

Visgi šeštadienį Ukrainos valdžia savo piliečiams paskelbė bent šiokių tokių gerų žinių ir nurodė, kad jau daugiau nei penkias savaites kovojant su rusais – o Maskva sukėlė didžiausią konfliktą Europoje per kelis dešimtmečius – pasiekta pažangos.

„Irpinė, Buča, Hostomelis ir visa Kyjivo sritis išvaduota nuo įsibrovėlio“, – feisbuke pranešė gynybos ministro pavaduoja Ganna Maliar, turėdama omenyje miestelius, kurie per kovas buvo smarkiai apgriauti ar visiškai sunaikinti.

Ukraina skaičiuoja, kad nuo rusų invazijos pradžios vasario 24 dieną jau žuvo 20 tūkst. žmonių, o daugiau nei 10 mln. šalies gyventojų buvo priversti palikti namus.

Ukrainos ambasadorius: Vokietijos prezidentas puoselėja kontaktų voratinklį Rusijoje

Ukrainos ambasadorius Berlyne Andriyus Melnykas pareiškė, kad Vokietijos prezidentas Frankas-Walteris Steinmeieris yra įtartinai artimas Rusijai.

„F. W. Steinmeieriui santykiai su Rusija buvo ir tebėra fundamentalūs, netgi šventi, kad ir kas benutiktų“, – ambasadorius sakė Vokietijos laikraščiui „Tagesspiegel“.

A. Melnykas priminė, kad, Rusijos prezidento Vladimiro Putino nuomone, nėra ukrainiečių tautybės, kalbos ir kultūros, todėl esą nėra ir valstybės. „Panašu, kad F. W. Steinmeieris pritaria minčiai, jog ukrainiečiai iš tikrųjų nėra tauta“, – pridūrė ambasadorius.

Pasak A. Melnyko, Vokietija vis dar turi pernelyg daug interesų Rusijoje, pavyzdžiui, priklausomybę nuo rusiškų gamtinių dujų, naftos ir anglių, o dėl to iš dalies kaltas Vokietijos prezidentas, kuris anksčiau ėjo vicekanclerio bei užsienio reikalų ministro pareigas.

„Jis per pastaruosius dešimtmečius užmezgė ištisą ryšių su Rusija voratinklį. Į jį įsipainiojo daugybė valdininkų, kurie dabar daro įtaką valdančiajai koalicijai“, – teigia Ukrainos atstovas. Kaip tokių įsipainiojusių žmonių pavyzdį jis nurodė dabartinio Vokietijos kanclerio Olafo Scholzo patarėją užsienio politikos klausimais Jensą Plötnerį ir Užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorių Andreasą Michaelisą. Be to, esą įsipainioję ir daugybė svarbių Vokietijos ambasadorių.

Ukrainos ambasadorius A. Melnykas boikotavo neseniai Vokietijos prezidento inicijuotą solidarumo su Ukraina koncertą. „Mano supratimu, tas koncertas buvo aiškus signalas Maskvai, galbūt net pademonstravimas V. Putinui, kad prezidentas esą čia tvirtai laikosi savo“, – sakė diplomatas.

Ch. Michelis po Rusijos pajėgų žiaurumų prie Kyjivo žada daugiau ES sankcijų

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles'is Michelis (Šarlis Mišelis) sekmadienį pasmerkė Rusijos pajėgų prie Ukrainos sostinės Kyjivo vykdytus žiaurumus ir pažadėjo paskelbti Maskvai dar daugiau sankcijų.

„Esu sukrėstas pribloškiančių vaizdų, kuriuose matyti Rusijos kariuomenės vykdyti žiaurumai išlaisvintoje Kyjivo srityje. #BučaŽudynės“, – parašė jis tviteryje.

„Europos Sąjunga (ES) padeda Ukrainai ir nevyriausybinėms organizacijoms renkant būtinus įrodymus, kuriuos būtų galima panaudoti tarptautiniuose teismuose.“

Esu sukrėstas pribloškiančių vaizdų, kuriuose matyti Rusijos kariuomenės vykdyti žiaurumai išlaisvintoje Kyjivo srityje.

S. Cichanouskaja: Ukrainos pergalė suteiktų naujų galimybių Baltarusijai

Ukrainos pergalė Rusijos pradėtame kare suteiktų Baltarusijai galimybę surengti laisvus ir sąžiningus rinkimus, penktadienį lankydamasi Taline sakė šalies opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja, skelbia err.ee.

„Turime suprasti, kad 2020 metais Aliaksandras Lukašenka pralaimėjo rinkimus ir liko valdžioje tik dėl jėgos panaudojimo bei Rusijos paramos. O dabar, Rusijai pralaimint šį karą ir atslenkant ekonominei krizei, Lukašenka taip pat silpsta, nes niekas jo neremia. Jis žino, kad prarado baltarusių paramą. Jo šalinasi demokratinės šalys. Jis taip pat žino, kad praras paramą Baltarusijos įsitraukimui į šį karą tiek tarp valdininkų, tiek tarp kariškių. Taigi, jei Rusija pralaimės šį karą, tuomet mums, laisviems baltarusiams, atsivers galimybė surengti naujus sąžiningus rinkimus“, - sakė S. Cichanouskaja.

S. Cichanouskaja Taline dalyvavo Estijos užsienio politikos instituto organizuotoje konferencijoje apie Jungtinių Tautų įtaką Rusijos pradėtam karui Ukrainoje.