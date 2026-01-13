Kataras: bet kokia eskalacija tarp JAV ir Irano būtų katastrofiška regionui

„Žinome, kad bet kokia eskalacija (...) turėtų katastrofiškų pasekmių regione ir už jo ribų, todėl norime to kiek įmanoma išvengti“, – spaudos konferencijoje Dohoje sakė Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Majedas al Ansari.
Iranas birželį taikėsi į JAV pajėgas al Udeido oro bazėje Katare, atsakydamas į ankstesnius Jungtinių Valstijų smūgius į Teherano branduolinius objektus.
Doha sugebėjo pasinaudoti beprecedentiniu išpuoliu savo teritorijoje, kad padėtų greitai pasiekti susitarimą dėl paliaubų tarp Vašingtono ir Teherano.
Jau daugiau kaip dvi savaites Irane vykstantys masiniai protestai tapo vienu didžiausių iššūkių teokratinei valdžiai, valdančiai Iraną nuo 1979 metų Islamo revoliucijos, per kurią buvo nuverstas šachas.
Baltieji rūmai pirmadienį pakartojo, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas svarsto galimybę smogti Iranui, kad sustabdytų susidorojimą su protestuotojais.
Žmogaus teisių gynimo grupės pranešė apie augantį mirčių skaičių Irane, informacijai toliau sklindant iš šalies, nepaisant kelias dienas atjungto interneto ryšio.
Reaguodamas į pakartotinius D. Trumpo grasinimus įsikišti, parlamento pirmininkas Mohammadas Bagheris Ghalibafas pareiškė, kad Iranas atsakys, ir valstybinės televizijos transliuotuose komentaruose JAV kariuomenę bei jos laivus pavadino „teisėtais taikiniais“.
Norvegijoje įsikūrusi nevyriausybinė organizacija „Irano žmogaus teisės“ (IHR) pranešė patvirtinusi, kad per protestus žuvo 648 žmonės, įskaitant devynis nepilnamečius, tačiau perspėjo, kad aukų skaičius greičiausiai yra daug didesnis – „kai kuriais skaičiavimais, daugiau nei 6 tūkst.“ žmonių.
Vašingtonas taip pat pareiškė, kad diplomatijos kanalas išlieka atviras, o Iranas privačiuose pokalbiuose su D. Trumpo specialiuoju pasiuntiniu Steve'u Witkoffu kalbėjo „visiškai kitu tonu“.
„Šiuo metu vis dar esame tokioje būsenoje, kai manome, kad diplomatinis sprendimas gali būti rastas“, – sakė M. al Ansari.
„Mes dalyvaujame derybose su visomis šalimis, žinoma, su savo kaimynais ir partneriais regione, kad rastume diplomatinį sprendimą“, – pridūrė jis.
