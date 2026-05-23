Kinija „griežtai“ baus atsakingus už tragišką sprogimą anglies kasykloje

„Reaguodama į dujų sprogimą Šansi provincijoje, „Tongzhou Group“ priklausančioje Liušenju anglies kasykloje, Valstybės tarybos avarijų tyrimo grupė atliks griežtą ir bekompromisį tyrimą“, – pranešė valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“.
„Atsakingi asmenys bus griežtai nubausti įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyt tvarka“, – pridūrė ji.
Kinijos vyriausybė taip pat nurodė visoje šalyje imtis itin griežtų priemonių prieš neteisėtą kasybos veiklą.
„Visi regionai ir atitinkamos institucijos privalo imtis griežtų priemonių prieš nelegalią veiklą, taip pat griežtai tirti ir bausti už tokius pažeidimus kaip kasyba slaptose kasyklose, saugos stebėjimo duomenų klastojimas, neaiškus požemyje dirbančių darbininkų skaičius ir neteisėtas subrangos sutarčių sudarymas ar perdavimas“, – pranešė valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“.
Kaip skelbta, penktadienį įvykęs sprogimas – didžiausia kasybos pramonės nelaimė Kinijoje nuo 2009-ųjų, kai per sprogimą kasykloje šiaurės rytuose esančioje Heilongdziango provincijoje žuvo 108 žmonės.
Valstybinė televizija CCTV pranešė, kad sprogimo metu po žeme buvo 247 darbininkai. Žuvo mažiausiai 90 žmonių, 123 buvo nugabenti į ligoninę, iš jų keturi buvo kritinės arba sunkios būklės.
Pasak televizijos, iš ligoninės šeštadienio popietę namo paleisti 33 darbininkai.
Į nelaimės vietą buvo išsiųsta iš viso 755 gelbėtojai ir medikai. Gelbėjimo darbai šeštadienio popietę tebesitęsė.
Kaip pranešė „Xinhua“, Kinijos prezidentas Xi Jinpingas paragino dėti „visas pastangas“ sužeistųjų gydymui ir pareikalavo atlikti išsamų nelaimės tyrimą.
„Visi regionai ir departamentai privalo pasimokyti iš šios avarijos, nuolat budriai stebėti darbo saugą ir ryžtingai užkirsti kelią didelėms ir katastrofiškoms avarijoms bei sumažinti jų skaičių“, – pabrėžė jis.
Pasak „Xinhua“, buvo sulaikytas asmuo, „atsakingas už“ su sprogimu susijusią įmonę.
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