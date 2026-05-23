 Kinijoje per sprogimą anglies kasykloje žuvusiųjų skaičius išaugo iki 82

Kinijoje per sprogimą anglies kasykloje žuvusiųjų skaičius išaugo iki 82

2026-05-23 08:32
BNS inf.

Šiaurės Kinijoje per sprogimą anglies kasykloje žuvusiųjų skaičius smarkiai išaugo iki 82, šeštadienį pranešė valstybinė žiniasklaida.

<span>Kinijoje per sprogimą anglies kasykloje žuvusiųjų skaičius išaugo iki 82</span>
Kinijoje per sprogimą anglies kasykloje žuvusiųjų skaičius išaugo iki 82 / zumapress.com nuotr.

„Žurnalistai iš dujų sprogimo vietos Liušeniu anglies kasykloje (...) sužinojo, kad per nelaimingą atsitikimą žuvo 82 žmonės, o devyni dingo be žinios“, – pranešė valstybinis transliuotojas CCTV.

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