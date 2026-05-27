Kovai su Ukrainos dronais Rusijos parlamentarai nori pasitelkti bankus ir jų darbuotojus

Pagal antradienį trečiuoju ir paskutiniuoju svarstymu priimtą įstatymo projektą, bankai padengtų elektroninių trukdžių sistemų įrengimo savo patalpose išlaidas, o atrinkti darbuotojai taip pat numušinėtų atskrendančius dronus.
Įstatymo projektui, kuris, pasak valstybinės naujienų agentūros „Interfax“, pirmą kartą buvo pristatytas praėjusių metų rugpjūtį, o vėliau jo taikymo sritis išplėsta, dar turi pritarti aukštieji rūmai – Federacijos Taryba, ir prieš įsigaliojant jį turi pasirašyti Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.
Rusijai darosi sunku apsaugoti savo didelę teritoriją nuo vis dažnesnių ir sudėtingesnių Ukrainos tolimojo nuotolio dronų atakų. Vakarų analitikų ir pareigūnų teigimu, mažesni dronai taip pat stabdo Rusijos karius palei 1 250 km ilgio fronto liniją ir trikdo įsiveržusios Rusijos kariuomenės tiekimo linijas.
Nėra žinoma, kad per pastaruosius kelerius karo metus po Maskvos invazijos Rusijos bankai būtų buvę pagrindinis Ukrainos dronų taikinys.
Įstatymo projekte pateikta nedaug detalių, todėl kyla daugybė klausimų, kaip toks projektas veiktų.
Plačiam įrangos diegimui ir darbuotojų mokymui ja naudotis prireiktų didžiulių organizacinių pastangų.
Planas apima Rusijos centrinį banką ir kitas aukščiausias institucijas, įskaitant valstybės valdomą „Sberbank“. Kadangi bankų yra beveik kiekviename mieste, jų įtraukimas į oro gynybą galėtų padėti išplėsti Rusijos apsaugą.
V. Putinui siekiant atitolinti rusus nuo karo realijų, šis žingsnis gali pakenkti jo pastangoms, nes į karą būtų įtraukti paprasti piliečiai, o invazijos pasekmės taptų labiau matomos.
Pagal Dūmos antruoju ir trečiuoju svarstymu priimtą įstatymą bankų darbuotojai gali slopinti arba perimti dronų valdymo signalus, taip pat sugadinti arba sunaikinti jų objektams gresiančias bepilotes oro, povandenines ir antžemines transporto priemones, nelaukdami saugumo tarnybų reakcijos.
„Trukdžiai bus naudojami siekiant apsunkinti (dronų) taikymąsi ir atakas prieš atitinkamus taikinius“, – Rusijos žiniasklaidos priemonei RBK sakė Valstybės Dūmos Finansų rinkų komiteto pirmininkas Anatolijus Aksakovas.
„Be to, mes taip pat naudosime priemones šiems dronams numušti, taip apsaugodami atitinkamus taikinius“, – teigė jis.
Kiekviena organizacija pati nustatys, kurie darbuotojai turi teisę taikyti šias priemones.