Kremlius: nėra alternatyvos, kaip tik tęsti puolimą Ukrainoje

„Mes tęsiame savo specialiąją karinę operaciją, kad užtikrintume savo interesus ir pasiektume (Rusijos prezidento Vladimiro Putino iškeltus) tikslus“, – sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas radijui RBC, pavartodamas Maskvos terminą karui prieš Ukrainą vadinti.
„Mes tai darome ir dėl mūsų šalies dabarties, ir dėl ateities. Dėl daugelio ateinančių kartų. Todėl neturime jokios alternatyvos“, – pridūrė jis.
Jis pripažino, kad Rusijos ir JAV suartėjimas beveik nedavė rezultatų, nepaisant pastarųjų mėnesių pastangų atkurti abiejų šalių santykius.
„Šis kelias yra lėtas, labai lėtas“, – sakė Kremliaus atstovas spaudai, komentuodamas JAV prezidento Donaldo Trumpo bandymus atkurti ryšius, ir pridūrė, kad „efektyvumas čia artimas nuliui“.
Kremlius taip pat atmetė JAV prezidento D. Trumpo teiginį, kad Rusija yra „popierinis tigras“. Kremliaus atstovas tvirtino, kad Rusijos ekonomika yra stabili, nors ir pripažino, jog esama augimo problemų, taip pat sakė, kad Rusija tęs karą Ukrainoje.
„Rusija išlaiko makroekonominį stabilumą“, – RBC radijui sakė Dmitrijus Peskovas, tačiau pridūrė, kad „Rusija patiria įtampą ir problemas įvairiuose ekonomikos sektoriuose“.
Po susitikimo Niujorke su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu D. Trumpas savo socialinėje platformoje „Truth Social“ parašė, kad Rusija „be tikslo kovoja“ Ukrainoje trejus su puse metų, nors tikėjosi laimėti „per mažiau nei savaitę“, ir "dėl to ji atrodo kaip popierinis tigras“. D. Trumpas pridūrė, kad Vladimiras Putinas ir Rusija „turi didelių ekonominių problemų, ir dabar pats laikas Ukrainai veikti“.