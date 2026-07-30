Kretos saloje dėl siautėjančio miško gaisro evakuoti tūkstančiai žmonių

„Evakavome apie 8 tūkst. žmonių“, – valstybinei televizijai ERT sakė Retimno regiono gubernatoriaus pavaduotoja Marija Lioni.
Sprendimas evakuoti žmones buvo priimtas trečiadienį kilusiam gaisrui, kuris anksčiau nusinešė dviejų ugniagesių gyvybes, priartėjus per vieną kilometrą iki kaimo, o vakare pakeitus kryptį.
Manoma, kad gaisras sunaikino kažkiek namų, žemės ūkio paskirties objektų ir pražudė gyvulių, tačiau nuostoliai kol kas neaiškūs, nes gaisras tebesitęsia, sakė M. Lioni.
Du ugniagesiai buvo įstrigę kalnų kelyje netoli Kria Vrisio kaimo ir žuvo, vėjui nuolat keičiant kryptį.
„Tai buvo tamsi diena“, – sakė M. Lioni.
Trečiasis ugniagesys susmuko ir mirė gesindamas kitą gaisrą netoli Gitijo, Peloponeso pusiasalyje.
Ugniagesių departamentas Retimno rajone, pietvakarinėje Kretos dalyje, sutelkė daugiau nei 200 ugniagesių ir 53 mašinas, tačiau smarkus vėjas trukdė daugumai orlaivių pasisemti jūros vandens.
Pakrančių apsaugos tarnybos atstovas spaudai naujienų agentūrai AFP sakė, kad Agia Galinio uoste budi keturi kateriai, įskaitant vieną Europos Sąjungos (ES) sienų agentūros „Frontex“ laivą; jie pasirengę padėti atlikti papildomą evakuaciją.
„Tačiau sąlygos yra itin sudėtingos, pučia (stiprūs) vėjo gūsiai“, – sakė jis.
Ministras pirmininkas Kiriakas Micotakis trečiadienį pagerbė žuvusių ugniagesių atminimą.
„Mūsų mintys yra su jais, taip pat su visais ugniagesiais, savanoriais ir saugumo pajėgų nariais, kovojančiais su gaisro frontais naujos atšiaurios realybės, su kuria jie susiduria kasmet, akivaizdoje“, – sakė premjeras.
Graikija beveik kiekvieną vasarą susiduria su niokojančiais miškų gaisrais, nes užsitęsusi sausra, aukšta temperatūra ir stiprus vėjas sudaro idealias sąlygas gaisrams sparčiai plisti.
Civilinės saugos ministerija ketvirtadieniui paskelbė beveik maksimalų gaisrų pavojų keliuose regionuose, įskaitant Kretą, didžiąją Atėnų dalį, rytinį Peloponesą ir daugumą Egėjo jūros salų.
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