Per kurdų demonstraciją Belgijoje peiliu sužeisti šeši žmonės

Policijos atstovas Wouteris Bruynsas naujienų agentūrai AFP pranešė, kad po atakos netoli Antverpeno operos teatro pareigūnai sulaikė keturis asmenis, o nukentėjusieji buvo nugabenti į ligoninę.
W. Bruynsas pridūrė, kad išpuolio motyvas dar nenustatytas. Jis taip pat pareiškė, jog policija tikrina vaizdo stebėjimo kamerų įrašus, siekdama įsitikinti, ar nėra kitų įtariamųjų.
Skelbiama, kad incidentas įvyko apie 19 val. 20 min. vietos (20 val. 20 min. Lietuvos) laiku. Tuo metu vietos kurdų bendruomenė rengė demonstraciją, palaikančią kurdus Sirijos šiaurinėje dalyje, kur kurdų vadovaujamos pajėgos kovojo su vyriausybės puolimu.
Pareigūnų teigimu, remiantis pirminiais duomenimis, įtariamieji prieš surengdami puolimą įsiliejo į demonstrantų gretas.
Kurdų diasporai Belgijoje priklausančios grupės „Navbel“ atstovas spaudai Orhanas Kilicas nurodė, kad renginyje dalyvavo šeimos, moterys, jaunimas ir vaikai.
„Kai protestas baigėsi, kurdų demonstrantus užpuolė vyrų grupė“, – sakė jis.
„Šie vyrai prasmuko į demonstraciją ir staiga išsitraukę peilius ėmė beatodairiškai badyti žmones, – pridūrė atstovas. – Akivaizdu, kad šis išpuolis yra ne atsitiktinis beprasmio smurto atvejis, o motyvuotas išpuolis prieš bendruomenę.“
Policija pranešė, kad incidentas tiriamas kaip pasikėsinimo nužudyti, o ne terorizmo atvejis.
Jungtinių Tautų (JT) duomenimis, Sirijos šiaurės rytuose po susirėmimų ir trapaus paliaubų susitarimo tarp vyriausybinių pajėgų ir kurdų vadovaujamų Sirijos demokratinių pajėgų (SDF) buvo perkelta daugiau kaip 134 tūkst. žmonių.
Damaskui darant karinį ir politinį spaudimą ir siekiant išplėsti savo kontrolę visoje šalyje, SDF pastarosiomis dienomis atsisakė didelės teritorijos dalies ir pasitraukė į dalį al Chasakos provincijos – kurdų bastiono Sirijos šiaurės rytuose.
(be temos)