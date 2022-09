Las Vegase mirtinai subadytas žurnalistas

Į iškvietimą sureagavusi Las Vegaso policija aptiko žurnalisto tyrėjo Jeffo Germano (Džefo Džermano) kūną su durtinėmis žaizdomis šeštadienį apie 10.30 val. vietos (0.30 val. Lietuvos) laiku, informavo „Las Vegas Review-Journal“.

Manoma, kad 69 metų J. Germanas susiginčijo su kitu asmeniu ir dėl to buvo subadytas. Veikiausiai tai buvo pavienis incidentas, pranešė policija.

„Manome, kad konfliktas įvyko ne namuose“, – spaudos konferencijoje sakė Las Vegaso policijos departamento atstovas spaudai kapitonas Dori Korenas.

„Turime keletą užuominų. Ieškome įtariamojo“, – pridūrė jis.

Leidinio „Las Vegas Review-Journal“ vykdomasis redaktorius Glennas Cookas (Glenas Kukas) sakė, kad J. Germanas niekam iš laikraščio vadovybės nepranešė apie jokius nuogąstavimus dėl savo asmeninio saugumo ar jam išsakytus grasinimus.

„Review-Journal“ šeima yra sugniuždyta netekusi Jeffo, – pareiškime sakė G. Cookas. – Jis buvo naujienų verslo aukso standartas. Sunku įsivaizduoti, koks šiandien būtų Las Vegasas be jo ilgamečio darbo, per kurį jis ryškiai nušvietė tamsias vietas.“

J. Germanas prisijungė prie „Las Vegas Review-Journal“ 2010 metais. Iki tol daugiau nei du dešimtmečius jis dirbo laikraštyje „Las Vegas Sun“, kur buvo skiltininkas ir reporteris, rašė apie teismus, politiką, darbą, vyriausybę ir organizuotą nusikalstamumą.

Jis buvo žinomas dėl savo straipsnių apie netinkamą vyriausybės darbą ir politinius skandalus, taip pat dėl 2017 metais įvykusių masinių šaudynių Las Vegaso muzikos festivalyje, per kurias žuvo 60 žmonių ir daugiau kaip 400 buvo sužeisti, nušvietimo.

Pasak „Las Vegas Review-Journal“, J. Germanas buvo įgijęs magistro laipsnį Marquette'o (Marketo) universitete, o 2001 metais parašė knygą apie lošimo namų „Horseshoe Club“ turto paveldėtojo Tedo Biniono mirtį „Murder in Sin City: The Death of a Las Vegas Casino Boss”.