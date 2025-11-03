 Latvijoje sulaikytas asmuo, įtariamas šnipinėjimu Rusijos karinės žvalgybos naudai

Latvijoje sulaikytas asmuo, įtariamas šnipinėjimu Rusijos karinės žvalgybos naudai

2025-11-03 14:46
BNS inf.

Latvijoje sulaikytas asmuo, įtariamas rinkęs informaciją Rusijos karinės žvalgybos agentūrai GRU apie šalies gynybos sektorių, pirmadienį pranešė pareigūnai.

Latvijoje sulaikytas asmuo, įtariamas šnipinėjimu Rusijos karinės žvalgybos naudai
Latvijoje sulaikytas asmuo, įtariamas šnipinėjimu Rusijos karinės žvalgybos naudai / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Įtariamasis, kurio tapatybė nebuvo paviešinta, kaltinamas šnipinėjimu.

Pranešama, kad jis buvo sulaikytas praėjusį mėnesį po policijos reidų dviejose vietose.

Latvijos institucijų teigimu, įtariamasis gavo ir perdavė informaciją apie šalyje dislokuotas NATO pajėgas. Pranešama, kad jis taip pat GRU perdavė duomenis apie aviacijai naudojamą privačią infrastruktūrą ir išankstinio mokėjimo mobiliųjų telefonų kortelių įsigijimą.

Po Rusijos oro erdvės pažeidimų ir daugybės dronų prie Europos oro uostų ir karinių objektų, Senojo žemyno lyderiai teigia, kad už šių veiksmų stovi Maskva, kuri kaltinimus atmeta.

Šiame straipsnyje:
Latvija
sulaikymas
šnipinėjimas
Rusijos karinė žvalgyba

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų