Latvijoje vėl paskelbtas perspėjimas dėl grėsmės oro erdvei

Šių savivaldybių gyventojams buvo išsiųstas perspėjimo pranešimas į mobiliuosius telefonus.
Antradienį ir trečiadienį kelių Latvijos savivaldybių gyventojai taip pat gavo perspėjimus į savo mobiliuosius telefonus apie galimą grėsmę oro erdvėje.
Atsižvelgiant į galimą grėsmę, buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai.
Tuo metu Lietuvos krašto apsaugos ministras ir premjerė sako, kad grėsmės šaliai nėra.
„Šiuo metu oro atakos grėsmės Lietuvai nėra, tačiau Lietuvos kariuomenė ir tarnybos atidžiai seka situaciją bei palaiko ryšį su sąjungininkais. Būkime ramūs, bet budrūs. Jeigu situacija keistųsi, institucijos informuos visuomenę“, – ketvirtadienį feisbuke parašė Robertas Kaunas.
„Mūsų kariuomenė, atsakingos tarnybos ir institucijos nuolat stebi situaciją bei palaiko glaudų ryšį su sąjungininkais. Prašau visų išlikti ramiais, remtis tik oficialia informacija ir vadovautis atsakingų institucijų nurodymais. Jei situacija keistųsi, visuomenė bus informuota nedelsiant“, – ketvirtadienį „Facebook“ paskyroje rašo Inga Ruginienė.
Kaip rašė BNS, dėl galimo drono grėsmės Rytų Lietuvoje trečiadienio rytą maždaug dvi valandas buvo įvestas oro pavojus.
Virš Vilniaus oro uosto maždaug valandai buvo uždaryta oro erdvė, sustabdytos ir dalies traukinių eismo operacijos.
Nacionalinės ginkluotosios pajėgos pabrėžia, kad kartu su NATO sąjungininkais nuolat stebi oro erdvę, jog prireikus galėtų nedelsiant reaguoti į galimą grėsmę. Kartu prie rytinės sienos buvo sustiprinti oro gynybos pajėgumai, dislokuoti papildomi daliniai.
Gynybos ministerija pažymi, kad tęsiantis Rusijos karui Ukrainoje, išlieka rizika, jog užsienio dronai ir toliau artės prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskris.
Latvijos rytinio Latgalos regiono gyventojai per pastaruosius kelis mėnesius gavo panašių pranešimų į mobiliuosius telefonus, greičiausiai susijusių su dronais, artėjančiais prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskrendančiais vykstant karui. Tokie dronai kelis kartus nukrito ir Latvijos teritorijoje, įskaitant gegužės 7 dienos incidentą naftos saugykloje Rėzeknėje.
Iki šiol per tokius incidentus žmonės nenukentėjo, tačiau dėl neseniai Rėzeknėje nukritusio drono buvo atleistas gynybos ministras Andris Sprūdas ir atsistatydino ministrė pirmininkė Evika Silina.
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