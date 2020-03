Lenkijoje – devintoji koronaviruso auka

Lenkijoje per pastarąją parą mirė dar vienas žmogus, kuriam buvo patvirtinta pandeminio koronaviruso infekcija COVID-19, todėl bendras šio protrūkio aukų šalyje skaičius padidėjo iki devynių, antradienį pranešė visuomeninis radijas, cituodamas sveikatos apsaugos pareigūnus.

Sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad devintąja koronaviruso auka tapo 68 metų vyras, miręs rytiniame Pulavų mieste.

Be to, per pastarąją parą Lenkijoje buvo patvirtinti 25 nauji užsikrėtimo COVID-19 atvejai, o bendras infekuotųjų skaičius išaugo iki 774.