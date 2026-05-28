Lenkijoje eismo įvykio metu sužeisti aštuoni JAV kariai

Sunkiai sužeistą karį į ligoninę nugabeno greitosios pagalbos sraigtasparnis, o įvykio vietoje dirbo penkios greitosios pagalbos brigados, pranešė majoras Tomaszas Zygmuntas.
Ščecino apskrities greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovė Natalia Dorochowicz naujienų agentūrai PAP pranešė, kad į ligonine buvo pristatyti dar šeši sužeisti kariai, visų jų būklė yra stabili. Ji pridūrė, kad vienas iš nukentėjusiųjų keliauti į ligoninę atsisakė.
Majoras T. Zygmuntas paaiškino, kad avariją tiria karo policija, kurios veiksmus prižiūri Vakarų Lenkijos Poznanės prokuratūros karinis skyrius. Jo teigimu, tikėtina avarijos priežastis – neatsargus vairavimas.
Naujausi komentarai